سفر وزیر بهداشت به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی که برای امضای تفاهمنامه ای با رئیس منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی وارد قاهره پایتخت مصر شده است، سفر اولین مقام رسمی کشورمان را به کشور انقلابی مصر پس از انقلاب تاریخی سال گذشته این کشور رقم می زند.

بنا بر این گزارش وزیر بهداشت، در دیدار با دکتر الوان رئیس عراقی الاصل و جدید منطقه امرو در دفتر مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی در قاهره همچنین در مورد مسائل بهداشتی و درمانی منطقه به گفتگو پرداخت.

در این سفر دکتر محمد حسین نیکنام قائم مقام وزیر در امور بین الملل دکتر دستجردی را همراهی می کند.