لزوم نظارت مستمر و دقیق بر گلوگاههای البرز برای کنترل قاچاق

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با اهمیت مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: برخورد اصولی با این پدیده نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاه های ذیربط است.



استاندار البرز گفت: خوشبختانه نیروهای انتظامی استان در این زمینه اقدامات مناسبی را انجام داده اند که امید می رود با همکاری سایر دستگاه ها شاهد ریشه کنی این پدیده در استان باشیم.



به گفته وی کنترل و نظارت دقیق و مستمر بر مبادی ورودی و خروجی و گلوگاه های استان در بحث قاچاق کالا امری ضروری است که باید بیشتر به آن توجه شود.



استاندار البرز یادآور شد: با افزایش قیمت ارزهای خارجی شاهد نوسانات بسیاری در سطح کشور هستیم که سیاست های متمرکزی را می طلبد و لازم است که کنترل جدی بر روی بازار انجام شود.



فرهادی تصریح کرد: با قانون جدید زمینه های قاچاق کالا تا حدودی از بین خواهد رفت و کالا در مسیر اصلی خود در چرخه توزیع قرار خواهد گرفت.

وی گفت: کالای فاقد کد، قاچاق است و باید برخورهایی اصولی با این پدیده صورت گیرد.

