بصیرت افزایی موجب حضور پرشکوه مردم در انتخابات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد شریف حسینی کوهستانی صبح پنج شنبه در دیدار با فرماندار ابرکوه با بیان برنامه های متنوع سازمان تبلیغات اسلامی در آستانه انتخابات اظهار داشت: در مجموع اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه از جمله ادارات فعال و پویا در کل استان است.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی در کنار همه دستگاهها و در خدمت دیگر ادارات دولتی است و در شهرستان ابرکوه نیز تعامل با فرماندار شهرستان به عنوان هماهنگ کننده ادارات اولین شرط موفقیت است.

فرماندار ابرکوه نیز در این جلسه اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی از نهادهایی است که در بستر انقلاب متولد شده و به طور یقین به دنبال نشر و ترویج احکام نورانی اسلام و قرآن است.

اسماعیل برزگرزاده افزود: به حمد الهی این نهاد موفق بوده و به سهم خود از تلاشها و همکاریهای سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان با فرمانداری و دیگر ادارات قدردانی می کنم.

وی در ادامه با تحسین سازمان تبلیغات اسلامی در راه اندازی دبیرستانهای صدرا عنوان کرد: این مدارس محل خوبی برای رشد افراد هستند و آنچه که امروز در مدارس معارف اسلامی در حال انجام است، همانی است که پدران و مادران انتظار دارند.

برزگرزاده افزود: امیدواریم که موضوع معارف اسلامی عمومیت پیدا کند و باعث کم شدن مشکلات جامعه شود.

وی تأکید کرد: جذب روحانی مستقر به مناطق روستایی ابرکوه، ساخت خانه عالم در مناطق مختلف و استفاده از روحانیون در دانشگاهها از جمله مسائلی است که باید مورد توجه جدی تر قرار گیرد.