خدمت به خلق دکتر اعوانی مثال زدنی است

به گزارش خبرنگارمهر دکتر شهرام پازوکی عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران در جشن تولد دکتر اعوانی که چهارشنبه شب سوم اسفند در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد درباره خصایل و فضایل دکتر اعوانی گفت: در این سی سالی که بعنوان شاگرد و همکار در خدمت ایشان بودم دریافتم که ایشان فیلسوفی به تمام معنا در جست و جوی حقیقت هستند. ایشان هیچ چیزی که مخالف حقیقت نباشد نمی‎خواستند فدا کنند.

وی افزود: دیو گنِس درباره تالس می‎نویسد که تالس به همراه کنیزک خود شب هنگام به دیدار ستارگان آسمان رفت که ناگاه در چاله‏ای افتاد و از کنیزک برای بیرون آمدن از چاه کمک خواست کنیزک گفت تو که از یک قدمی خود خبرنداری چطور به نظاره ستارگان دوردست می‎نشینی.

پازوکی تصریح کرد: یکی از ایراداتی که به فیلسوفان می‎گیرند مصداق همین مسئله است ولی من این را ذم نمی‏دانم. اعوانی به معنای تمام کلمه اهل نظر هستند چنانچه دیو گنس می‏گوید و در این کار اشکالی بر ایشان وارد نیست.

وی به نقل خاطره‏ای از ایشان پرداخت و گفت: سالها پیش زنی که مطلقه یکی از مسئولان نظام بود و دچار اختلال شخصیتی شده بود ارباب رجوع مؤسسه بود اساتید به نگهبانی گفته بودند که هرگاه این خانم آمد اینجا بگوئید ما نیستم ولی دکتر اعوانی ایشان را با متانت می‎پذیرفت وقتی من به ایشان گفتم که وقتتان تلف می‏شود گفت شاید این خانم مأمور الهی باشد که من را در برخورد با ارباب رجوع دارد امتحان می‎کند.

عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه تصریح کرد: این نشاندهنده عمق اعتقادی ایشان به خدمت به خلق است. ایشان بدون ریا و غرض ظاهر، کارش را انجام می‎داد که این موارد امروز کیمیا است.

وی اظهارداشت: نکته مهم دیگر اینکه ایشان دارای اصول فکر خاصی است و هرکجا در همایشی یا محفلی که در تضاد با این اصول باشد به شدت از موضع خود دفاع می‎کنند ولی با همه این اوصاف ایشان درزمان ریاستش در مؤسسه از کسانی دعوت کرد که مخالف اصول فکری ایشان بودند و از هرگونه فکری در مؤسسه شاهد بودیم. دکتر با سعه صدر و احترام فراوان با آرای مختلف برخورد می‏کرد و حتی یکروز به آقایی که مخالف ایشان بود که از مؤسسه اخراج شد به او گفت من همه سعی‏ام را برای ماندن شما کردم ولی نشد.

دکتر محمرضا بهشتی استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران نیز درادامه این مراسم گفت: ایشان علاوه بر اینکه اهل نظر و متفلسف هستند در زندگی دنیوی هم بی بهره نیستند چنانچه تالس پیش بینی می‏کند محصول زیتون آن سال به وفور بار دهد و وی تمام دم و دستگاه روغن کشی زیتون را قبل از آن می‎خرد و سال بعد با قیمت گزافی اجاره می‏دهد. دکتر اعوانی هم در کسب رزق و روزی بی دست و پا نیستند.

وی افزود: من در مدت سی سالی که با مؤسسه بعنوان یک نهاد طرف قرارداد همکاری داشتم برایم سعه صدر ایشان و بعد علمی و اطلاعات فلسفی ایشان جالب بود اینکه ایشان در آنچه که باور و اعتقاد دارند بسیار جدی هستند و از افرادی هستند که دارای اصول فکری محکمی در زندگانیشان هستند. بهرحال آدم با اصول از افرادی که اصلا اصولی در زندگیشان ندارند قابل مقایسه نیست چرا که اصول فکری هرچند ضعیف یا اشتباه باشد بعدها محکم و تصحیح می‏شود ولی افراد بی اصول در تاریکی مطلق بسر می‏برند.

دکتر فاطمه مینایی از شاگردان ایشان وعضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام نیز درادامه این مراسم خاطره‏ای از کلاس درس دکتر اعوانی ذکرکرد و گفت: با وجود اعتقادات و سبک فکری متفاوت با دکتر هروقت که کلاس درس ایشان تمام می‏شد ناراحت می‏شدم و برایم معلوم نبود که چگونه زمان گذشت. شاگردی ایشان برایم مایه افتخار است.

وی افزود: ایشان در مدیریت خود هیچگونه بخل و خساستی نداشتند و به دانشجویان می‎گفتند اگر صدتا کتاب معتبر هم که برای تدوین پایانامه‏اتان لازم داشته باشید مژسسه تهیه می‏کند. من در تدوین پاینامه خود هفته‏ای دوساعت با ایشان بطور خصوصی دیدار می‏کردم و تسلط ایشان در هر موضوعی مثال زدنی است. من ترجمه‏های انگلیسی اشعار و قصای ناصر خسرو را از ایشان برای تدریس فردی برای خارج کشور توصیه کردم و ایشان وقتی این ترجمه‏ها را دید بسیار استقبال کرد.

مینایی یادآورشد: همه خصلتهای خوب یکجا در ایشان جمع است و این صفات وجود لطیفی از ایشان ساخته است و من از محضر ایشان بسیار استفاده کردم.