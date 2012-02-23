خدمت به خلق دکتر اعوانی مثال زدنی است

به گزارش خبرنگارمهر دکتر شهرام پازوکی عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران در جشن تولد دکتر اعوانی که چهارشنبه شب سوم اسفند در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد درباره خصایل و فضایل دکتر اعوانی گفت: در این سی سالی که بعنوان شاگرد و همکار در خدمت ایشان بودم دریافتم که ایشان فیلسوفی به تمام معنا در جست و جوی حقیقت هستند. ایشان هیچ چیزی که مخالف حقیقت نباشد نمیخواستند فدا کنند.
وی افزود: دیو گنِس درباره تالس مینویسد که تالس به همراه کنیزک خود شب هنگام به دیدار ستارگان آسمان رفت که ناگاه در چالهای افتاد و از کنیزک برای بیرون آمدن از چاه کمک خواست کنیزک گفت تو که از یک قدمی خود خبرنداری چطور به نظاره ستارگان دوردست مینشینی.
پازوکی تصریح کرد: یکی از ایراداتی که به فیلسوفان میگیرند مصداق همین مسئله است ولی من این را ذم نمیدانم. اعوانی به معنای تمام کلمه اهل نظر هستند چنانچه دیو گنس میگوید و در این کار اشکالی بر ایشان وارد نیست.
وی به نقل خاطرهای از ایشان پرداخت و گفت: سالها پیش زنی که مطلقه یکی از مسئولان نظام بود و دچار اختلال شخصیتی شده بود ارباب رجوع مؤسسه بود اساتید به نگهبانی گفته بودند که هرگاه این خانم آمد اینجا بگوئید ما نیستم ولی دکتر اعوانی ایشان را با متانت میپذیرفت وقتی من به ایشان گفتم که وقتتان تلف میشود گفت شاید این خانم مأمور الهی باشد که من را در برخورد با ارباب رجوع دارد امتحان میکند.
عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه تصریح کرد: این نشاندهنده عمق اعتقادی ایشان به خدمت به خلق است. ایشان بدون ریا و غرض ظاهر، کارش را انجام میداد که این موارد امروز کیمیا است.
وی اظهارداشت: نکته مهم دیگر اینکه ایشان دارای اصول فکر خاصی است و هرکجا در همایشی یا محفلی که در تضاد با این اصول باشد به شدت از موضع خود دفاع میکنند ولی با همه این اوصاف ایشان درزمان ریاستش در مؤسسه از کسانی دعوت کرد که مخالف اصول فکری ایشان بودند و از هرگونه فکری در مؤسسه شاهد بودیم. دکتر با سعه صدر و احترام فراوان با آرای مختلف برخورد میکرد و حتی یکروز به آقایی که مخالف ایشان بود که از مؤسسه اخراج شد به او گفت من همه سعیام را برای ماندن شما کردم ولی نشد.
دکتر محمرضا بهشتی استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران نیز درادامه این مراسم گفت: ایشان علاوه بر اینکه اهل نظر و متفلسف هستند در زندگی دنیوی هم بی بهره نیستند چنانچه تالس پیش بینی میکند محصول زیتون آن سال به وفور بار دهد و وی تمام دم و دستگاه روغن کشی زیتون را قبل از آن میخرد و سال بعد با قیمت گزافی اجاره میدهد. دکتر اعوانی هم در کسب رزق و روزی بی دست و پا نیستند.
وی افزود: من در مدت سی سالی که با مؤسسه بعنوان یک نهاد طرف قرارداد همکاری داشتم برایم سعه صدر ایشان و بعد علمی و اطلاعات فلسفی ایشان جالب بود اینکه ایشان در آنچه که باور و اعتقاد دارند بسیار جدی هستند و از افرادی هستند که دارای اصول فکری محکمی در زندگانیشان هستند. بهرحال آدم با اصول از افرادی که اصلا اصولی در زندگیشان ندارند قابل مقایسه نیست چرا که اصول فکری هرچند ضعیف یا اشتباه باشد بعدها محکم و تصحیح میشود ولی افراد بی اصول در تاریکی مطلق بسر میبرند.
دکتر فاطمه مینایی از شاگردان ایشان وعضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام نیز درادامه این مراسم خاطرهای از کلاس درس دکتر اعوانی ذکرکرد و گفت: با وجود اعتقادات و سبک فکری متفاوت با دکتر هروقت که کلاس درس ایشان تمام میشد ناراحت میشدم و برایم معلوم نبود که چگونه زمان گذشت. شاگردی ایشان برایم مایه افتخار است.
وی افزود: ایشان در مدیریت خود هیچگونه بخل و خساستی نداشتند و به دانشجویان میگفتند اگر صدتا کتاب معتبر هم که برای تدوین پایانامهاتان لازم داشته باشید مژسسه تهیه میکند. من در تدوین پاینامه خود هفتهای دوساعت با ایشان بطور خصوصی دیدار میکردم و تسلط ایشان در هر موضوعی مثال زدنی است. من ترجمههای انگلیسی اشعار و قصای ناصر خسرو را از ایشان برای تدریس فردی برای خارج کشور توصیه کردم و ایشان وقتی این ترجمهها را دید بسیار استقبال کرد.
مینایی یادآورشد: همه خصلتهای خوب یکجا در ایشان جمع است و این صفات وجود لطیفی از ایشان ساخته است و من از محضر ایشان بسیار استفاده کردم.
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