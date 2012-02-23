عزای عمومی در زرند و کوهبنان/ استاندار کرمان درگذشت آیت الله جعفری را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمان در پیامی به امام جمعه کرمان در گذشت برادر ایشان آیت الله سید احمد جعفری را تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام آماده است، ارتحال عالم ربانی و عارف صمدانی حضرت حجت الاسلام سید احمد جعفری اخوی گرام آن جناب را به پیشگاه حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، مقام منیع و شامخ ولایت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای( مد ظله العالی)، جنابعالی، بیت مکرم آن فقید سعید، علمای اعلام، مردم متدین دیار کریمان و به ویژه مردم ولایی شهرستان های زرند و کوهبنان تسلیت عرض می نمایم.

ایشان عمر با برکت خود را در راه نشر و ترویج احکام انسان ساز اسلام بکار گرفته و محفل تفسیر قرآن آن استاد فرزانه همواره مجمع ای از طلاب ، اندیشمندان و علاقمندان معارف قرآن کریم را فراهم ساخته بود.

امیدوارم خداوند منان به پاس باقیات و صالحات ارزنده ایشان اعلاترین درجات خلد برین روزیشان قرار داده، غفران واسعه الهی نصیب روح پاک آن زنده یاد شود.

بقای عمر حضرتعالی و خاندان مکرم را از درگاه حضرت سبحان مسئلت دارم.

همچنین اسماعیل نجار به مناسبت ارتحال آیت الله سید احمد جعفری در شهرستانهای زرند و کوهبنان دو روز عزای عمومی اعلام کرد.

