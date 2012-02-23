شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم در کردستان فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حسن زاده در همایش فصلی طلاب و روحانیون استان کردستان که در سنندج برگزار شد، افزود: تعامل مطلوبی میان هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی در راستای برگزاری یک انتخابات سالم و مردمی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: عوامل اجرایی این انتخابات از میان خود مردم هستند و فرمانداری و مسئولان اجرایی کشور تنها نظاره گر انتخابات بوده و این خود مردم هستند که انتخابات را برگزار می کنند و به همین دلیل امنیت لازم برای برگزاری انتخابات فراهم شده است.

رئیس ستاد انتخابات کردستان با اشاره به اینکه سیستمهای تعبیه شده برای انتخابات امسال در تمام شعب اخذ رای به صورت پیشرفته است، ادامه داد: انتخابات از سلامت بالایی برخوردار است و کوچکترین مشکل امنیتی در استان با فضا سازیهای دشمنان و گروهک های منافق وجود ندارد.

حسن زاده با بیان اینکه استان کردستان به دلیل حضور و حمایت همواره مردم کمترین مشکل امنیتی را دارد، یادآور شد: تمام سعی، تلاش و اقتدار کشور در عرصه های امنیت، سیاست و اقتصاد به دلیل پشتیبانی و حضور همیشگی مردم در صحنه به دست آمده است.

وی در ادامه سخنان خود به نقش روحانیت در انتخابات اشاره کرد و گفت: ارتقا امنیت در سایه حضور مردم در تمامی صحنه های اجتماعی و سیاسی که منجر به حفظ منافع ملی می شود، به دست می آید و مسئولان نیز توان مقابله و پشتیبانی بیشتری را در برابر هجمه های دشمنان دارند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با اشاره به فتنه انگیزی های دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی افزود: دشمنان برای رسیدن به اهداف شوم خود خواستار جدایی میان مسئولان، مردم و روحانیت و همچنین ایجاد اختلاف میان مذاهب و اقوام مختلف در کشور هستند.

حسن زاده ایجاد اختلاف در میان مذاهب و قبایل مختلف در ایران را راهبرد و استراتژی دشمنان و ایجاد دوستی و اتحاد میان مسلمانان را از راهکارهای ایران اسلامی در مقابل فتنه های دشمنان عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از قدرت و توان بالای نظامی و دریایی ایران و هراس دشمنان از این توان بالای ناوهای دریایی ایران خبر داد و گفت: ایران اسلامی در بهترین شرایط برای مقابله با دشمنان برخوردار است.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان اظهار داشت: ملت ایران به دلیل کسب توانمندی های بالای جمهوری اسلامی در برابر انواع تهدیدهای نظامی و تحریمی دشمنان مقابله کرده است و این خیزش و بیداری که در منطقه وجود دارد برخاسته از انقلاب اسلامی ایران است.

حسن زاده با اشاره به واکنشها و آرایشهای سیاسی آمریکا در روزهای اخیر ادامه داد: این تغییرات ناگهانی برخاسته از اقتدار و پشتیبانی ملت از نظام است و مردم نیز به دلیل فهم بالا از موقعیت خود قادر به شناسایی و درک موقعیتهای حساس هستند و با شرکت در انتخابات به دشمنانی که ماموستا شیخ الاسلام و ماموستا برهان عالی را به شهادت رساندند، پاسخ کوبنده ای می دهند.

وی در پایان با بیان اینکه زمان تبلیغات انتخاباتی از چهارم بهمن ماه آغاز و تا یازدهم بهمن ماه ادامه دارد از مردم استان خواست تا با تفکر درست در مورد ویژگی ها و شرایط لازم برای یک انتخاب اصلح در ۱۲ بهمن وارد عرصه عمل شوند و روحانیان نیز به عنوان قشری آگاه و مطلع اطلاع رسانی و خنثی سازی تبلیغات سو دشمنان را به عهده گیرند.

همایش فصلی طلاب و روحانیون استان کردستان با محور نقش روحانیت در انتخابات با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، ائمه جمعه و جمعی از طلاب و روحانیون در سالن اجتماعات شهدای روحانی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور برگزار شد.