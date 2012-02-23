دهها کشته و زخمی در پنجشنبه خونین/ انفجار حداقل20 خودروی بمبگذاری شده

به گزارش خبرگزاری مهر، السومریه به نقل از یک منبع پلیس عراق گزارش داد : رشته حملات انتحاری با خودروهای بمبگذاری شده و بمبهای دست ساز در بغداد، چندین کشته و زخمی به جا گذاشت.



این منبع گفت : امروز دو دستگاه خودروی بمبگذاری شده و یک بمب در منطقه ابودشیر در جنوب بغداد، دو دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه الکراده در مرکز بغداد، یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه البیاع، دو دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شهر التاجی در شمال پایتخت، یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در الکاظمیه(کاظمین)، یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه المنصور در غرب بغداد و یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده دیگر در منطقه سبع البور در شمال بغداد چندین کشته و زخمی به جا گذاشت.



امروز در کرکوک هم دو دستگاه خودروی بمبگذاری شده به طور همزمان منفجر شد که دست کم 15 نفر بر اثر آن زخمی شده اند.



از حله واقع در استان بابل عراق هم خبر می رسد که بر اثر انفجار دو دستگاه خودروی بمبگذاری شده، چندین نفر کشته و زخمی شدند.



در پی وقوع این انفجارهای تروریستی، مقررات منع آمد و شد در شهرهای تکریت و حله تا اطلاع ثانونی برقرار شد.



منابع عراقی همچنین از انفجار همزمان دو دستگاه خودروی بمبگذاری شده در استان صلاح الدین و کشته و زخمی شدن دست کم هفت نفر بر اثر آن خبر دادند.



یک منبع در پلیس استان نینوا نیز از تخریب کامل برج مخابرات وابسته به شرکت آسیا سل بر اثر انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شمال موصل خبر داد.



منابع امنیتی عراق همچنین اعلام کردند بر اثر انفجار همزمان دو دستگاه خودروی بمبگذاری شده در استان دیاله، دست کم هشت نفر زخمی شدند.