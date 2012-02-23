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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

قلی زاده خبر داد:

دفتر حمایت از حقوق مصرف کنندگان در طرقبه شاندیز افتتاح می شود

دفتر حمایت از حقوق مصرف کنندگان در طرقبه شاندیز افتتاح می شود

طرقبه - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی بازرگانی طرقبه شاندیز از افتتاح دفتر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان با حضور نماینده و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی خبر داد.

علیرضا قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با "روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان" در ساعت 10 صبح روز 9 اسفند ماه سال جاری دفتر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.

وی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را از ضروریات جامعه دانست و گفت: مصرف کنندگان شکل دهنده تقاضا در بازار کالا و خدمات هستند در صورتیکه از ابزارها و حمایت های لازم حقوقی برخوردار باشند می توانند انتخاب صحیحی از تولیدات و خدماتی که به هر نحو از استاندارهای لازم برخوردار هستند، داشته باشند.

مسئول نمایندگی بازرگانی شهرستان طرقبه شاندیز تصریح کرد: این امر موجب ایجاد رقابت هرچه بیشتر در میان عرضه کنندگان کالا و خدمات برای ارائه محصولات بهتر می شود.

قلی زاده تأکید کرد: مشاوره و راهنمایی های لازم به مصرف کنندگان، دریافت، ارجاع، پیگیری دعاوی و شکایات مصرف کنندگان به مراجع ذیربط و غیره از جمله وظایف و اختیارات انجمن هاست.

این انجمن با دارا بودن 281 عضو در پنجم اسفند ماه سال گذشته با برگزاری انتخابات در شهرستان طرقبه شاندیز تشکیل شد.

کد مطلب 1541507

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