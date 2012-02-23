مخالفت روسیه با پیشنهاد فرانسه/ درخواست اخراج مخالفان سوری از اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "گنادی گاتیلوف" معاون وزیر امور خارجه روسیه شب گذشته اظهار داشت : روسیه با احداث گذرگاه های انسانی در سوریه مخالفت کرد، زیرا این اقدام تنها به تشدید بحران در این کشور منجر خواهد شد.

وی افزود: احداث این گذرگاه ها نه تنها هیچ کاربردی نخواهد داشت، بلکه اوضاع سوریه را به سوی درگیری های نظامی خطرناک سوق خواهد داد.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه 15 فوریه اعلام کرده بود پیشنهاد فرانسه برای ایجاد گذرگاه های انسانی در سوریه تنها زمانی نتیجه بخش خواهد بود که تمام طرف های سوری با آنها موافقت کرده باشند.

خبرگزاری سوریه نیز گزارش داد که 25 نماینده اردنی در یادداشتی به رئیس پارلمان اردن از دولت این کشور خواستند که در راستای حفظ حاکمیت اردن مخالفان سوریه مقیم این کشور را به مناطق دور منتقل کند.

این نمایندگان اعلام کردند با هر گونه دخالت خارجی در امور داخلی سوریه مخالف هستند و معتقدند این کشور می تواند از طریق گفتگو، بحران کنونی را پشت سر بگذارد.

نمایندگان اردن در ادامه از دولت این کشور خواستند که تحرکات مخالفان سوری مقیم اردن را زیر نظر داشته باشند و اگر این افراد خلاف قانون رفتار کردند، از اردن اخراج شوند.

در همین راستا معاون رئیس پارلمان اردن اظهار داشت اتباع برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه کویت و برخی نمایندگان پارلمان این کشور به بهانه ارائه کمکهای انسانی به آوارگان سوری به مرزهای اردن و سوریه تردد می کنند.