هفت اتحادیه مشهدی در طرح فروش فوق العاده ایام نوروز مشارکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد گفت: هفت اتحادیه تحت پوشش مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی در طرح فروش فوق العاده ایام نوروز شرکت خواهند کرد.

جعفر معماریان طهرانی تصریح کرد: اتحادیه پوشاک دوخته، تریکو و کشباف، آجیل و خشکبار، لوازم خانگی، عمده فروشان، خواربار و لبنیات و مرغ و ماهی در این طرح فروش فوق العاده که در اسفندماه در حال برگزاری است شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: برخی از مجتمع های تجاری فعال مشهد نیز در این طرح شرکت خواهند کرد و مردم می توانند از تخفیفات مطلوبی در این ایام بهره ببرند.

معماریان تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام گرفته توسط واحد اجرائیات مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد، 250 واحد صنفی به دلیل تخلفات صنفی پلمپ شدند.

رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد اظهار داشت: تعداد پلمپها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 35 درصد کاهش یافته است.

بازارهای خراسان رضوی کمبودی در تامین اقلام شب عید ندارند

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز استان تامین و ذخیره سازی شده است.

محمد مزاری در جلسه کمیسیون کنترل و تنظیم بازار استان در این باره اظهارکرد: حجم وسیعی از مواد پروتئینی از قبیل گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج و نیز آرد برای تامین احتیاجات مردم و زائران در ایام نوروز از طریق بازارهای داخلی و نیز واردات پیش بینی شده است.

وی موجودی قند و شکر انبارهای استان را بالغ بر 200 هزار تن اعلام و اضافه کرد: استان به لحاظ تامین آجیل و خشکبار و همچنین روغن با هیچ گونه کمبودی مواجه نیست.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در مورد تامین میوه شب عید اظهار داشت: طی مذاکرات صورت گرفته با باغداران مازندران و آذربایجان غربی چندین هزار تن میوه شامل سیب و پرتقال با هدف تنظیم بازار خریداری و در روز بازارهای سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری و واحدهای منتخب این صنف توزیع خواهد شد.

وی آغاز دور تازه کنترل و کیفیت بر بازارهای سطح استان را اول بهمن ماه سال جاری اعلام کرد و ادامه داد: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اصناف در بازرسی های مکرر خود از انبارهای ذخیره مواد غذایی، با متخلفان به شدت برخورد خواهند کرد.

مزاری از واگذاری غرفه های فروش کالای کمپ های باباقدرت و طرق به سازمان میادین میوه و تره بار خبر داد و اظهار داشت: این اقدام با ابتکار عمل شهرداری مشهد در راستای کاهش اجاره بهای پرداختی از سوی مستاجران در نتیجه کاهش قیمت تمام شده کالا برای زائران صورت گرفته است.

35 نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای در خراسان رضوی پیش بینی شده است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از پیش بینی 35 نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای مورد نیاز مردم در سطح استان خبر داد و افزود: مواد غذایی، شوینده ها، پوشاک و لوازم منزل اقلامی هستند که با قیمتهای مصوب کمیته نرخ گذاری اصناف عرضه خواهند شد.

علی صفرزاده اظهار داشت: این نمایشگاه ها با همکاری روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت و فرمانداران، در قالب روزبازارها و گاه بازارها با رعایت تمامی موازین بهداشتی و انتظامی در مناطق کمتر برخوردار برپا خواهد شد.

وی تصریح کرد: هدف از برپایی این نمایشگاه ها و نیز روز بازارها صرفا ارائه کالاهایی با قیمت ارزان تر به مشتریان نیست، بلکه در تلاشیم با لحاظ کردن پارامترهایی چون روشهای مدرن تبلیغات، فرهنگ استفاده صحیح از کالاهای فروخته شده و تبادل الکترونیک پول این فروشگاه ها را به عنوان الگو به جامعه معرفی نماییم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ایجاد فضای شاد در بازارهای استان تاکید کرد: خریدهای نوروزی صرفا یک رفتار اقتصادی نیست بلکه پاسخ به مطالبات عاطفی و فرهنگی جامعه است، لذا بایستی با ارتقاء سطح خدمات و تلاش برای کاهش قیمت ها در پر رنگ شدن این نشاط اهتمام ورزیم

کاهش پنج تا هشت درصدی قیمت گوشتدر مشهد

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز مشهد گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته، قیمت گوشت نسبت به دو هفته گذشته پنج تا هشت درصد کاهش یافته است.

احمد احدی بیان کرد: قیمت گوشت وابسته به میزان عرضه و تقاضا بوده ولی هم اکنون با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده قیمت ها رو به کاهش بوده و بازار وضعیت مطلوبی دارد.

وی در ارتباط با تاثیر کمیته تنظیم بازار اصناف استان اظهار داشت: این کمیته تاثیر بسزایی داشته و توانسته است با برگزاری جلسات منظم، کنترل جامعی بر بازار داشته باشد.

احدی در خصوص دلیل افزایش قیمت گوشت در هفته گذشته تصریح کرد: یخ بندان، بارش برف و مسدود شدن برخی از راه های ارتباطی باعث افزایش قیمت دام زنده شد، که به موجب آن شاهد افزایش قیمت ها بودیم که با توجه به اقدامات انجام شده قیمت ها کاهش یافت.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز مشهد اظهار داشت: خوشبختانه هیچگونه کمبودی در بازار مشاهده نمی شود و بازار دارای وضعیت مطلوب و آرامی است.

احدی بیان کرد: فضای رقابتی ایجاد شده در بین واحدهای صنفی شهر باعث شده تا شهروندان بتوانند بهترین خدمات را دریافت کنند و امیدواریم این روند ادامه یابد.