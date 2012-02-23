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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

کاردار اسرائیل در سوئیس:

این تصور که ایرانی ها از تحریم ها بیمناک هستند اشتباه بود

این تصور که ایرانی ها از تحریم ها بیمناک هستند اشتباه بود

کاردار سفارت رژیم صهیونیستی در سوئیس اعلام کرد: تا کنون تصور می شد که ایرانی ها از تحریم ها بیمناک هستند ولی برعکس، آنها، تحریم علیه دیگران را اعمال و صدور نفت به انگلیس و فرانسه را قطع کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "شالوم کوهن" در گفتگو با روزنامه "باسلر سایتونگ" چاپ سوئیس گفت : ما تحریم ها را مثبت می دانیم و امیدواریم که بتوانند مانع از آن شوند که ایران به قدرت هسته ای نظامی تبدیل شود.

وی افزود: ولی ما باید کارآمد بودن این تحریم را مورد بررسی قرار دهیم. باید ما فشار را دراین مسیر افزایش دهیم که بتواند ایرانی ها را مجبور کند تا آنچه جامعه جهانی از آنها می خواهد برآورده کنند.

کوهن درباره احتمال اتخاذ شیوه های جدید در برابر ایران از سوی آنچه جامعه جهانی خواند، افزود:  تا کنون تصور می شد که ایرانی ها از تحریم ها بیمناک هستند ولی برعکس، اینک آنها تحریم علیه دیگران اعمال می کنند و صدور نفت به انگلیس و فرانسه را قطع کرده اند. یعنی آنها نمی خواهند پیام جامعه بین المللی را درک کنند. به همین خاطر ما باید تلاشهای خود را دو برابر کنیم.

 

کد مطلب 1541515

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