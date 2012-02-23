درخشش قاریان یزدی در سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم

حجت الاسلام سعید رادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سی و چهارمین دوره از مسابقات سراسری قرآن با هدف رشد و تعالی معرفت دینی و انس با قرآن کریم افراد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان با بهره مندی از حفظ آیات و قرائت قرآن کریم در اواخر بهمن ماه در بندرعباس برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم، حسن دانش مقام پنجم رشته قرائت و فائزه قریشی نسب مقام سوم رشته ترتیل قرآن کریم را به خود اختصاص دادند.

حجت الاسلام رادمهر عنوان کرد: این دوره از مسابقات در رشته های قرائت، حفظ کل، حفظ 20 جزء، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم در بندرعباس برگزار شد.

وی ادامه داد: از نفرات برتر این دوره از مسابقات با اهدای یک جلد کلام الله مجید، لوح یادبود، تندیس مسابقات و جایزه نقدی تجلیل شد.

رادمهر اظهار داشت: نفرات برتر این دوره از رقابتها عازم مسابقات بین المللی قرآن کریم در رشته های یاد شده می شوند.