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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۷

حجت الاسلام رادمهر خبر داد:

درخشش قاریان یزدی در سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم

درخشش قاریان یزدی در سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم

یزد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد گفت: قاریان یزدی در سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خوش درخشیدند.

حجت الاسلام سعید رادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سی و چهارمین دوره از مسابقات سراسری قرآن با هدف رشد و تعالی معرفت دینی و انس با قرآن کریم افراد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان با بهره مندی از حفظ آیات و قرائت قرآن کریم در اواخر بهمن ماه در بندرعباس برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم، حسن دانش مقام پنجم رشته قرائت و فائزه قریشی نسب مقام سوم رشته ترتیل قرآن کریم را به خود اختصاص دادند.

حجت الاسلام رادمهر عنوان کرد: این دوره از مسابقات در رشته های قرائت، حفظ کل، حفظ 20 جزء، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم در بندرعباس برگزار شد.

وی ادامه داد: از نفرات برتر این دوره از مسابقات با اهدای یک جلد کلام الله مجید، لوح یادبود، تندیس مسابقات و جایزه نقدی تجلیل شد.

رادمهر اظهار داشت: نفرات برتر این دوره از رقابتها عازم مسابقات بین المللی قرآن کریم در رشته های یاد شده می شوند.

کد مطلب 1541518

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