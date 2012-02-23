تصمیم جدید هیئت موسس درباره رئیس دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی طی اطلاعیه ای جزئیات ششمین جلسه هیئت موسس این دانشگاه را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد.

ششمین جلسه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری عصر روز چهارشنبه به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد در دفتر مجمع تشخیص مصحلت نظام برگزار شد.

در این جلسه درباره موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر شد که از جمله مباحث مطرح شده، موضوع ریاست دانشگاه آزاد اسلامی بود.

علی رغم اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تشکیل مجدد جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به طور رسمی و به روال قانونی ابلاغ نشده است و تنها خبر آن را دبیر این شورا (دکتر محمدرضا مخبردزفولی) ارسال داشته است.

بنابراین هیئت موسس دانشگاه آزاد به جهت آنکه حسن نظر خود را معلوم دارد به عنوان عالی ترین رکن دانشگاه آزاد اسلامی موافقت کرد که پس از دریافت رسمی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در هفته آینده هیئت امنای این دانشگاه باردیگر تشکیل جلسه دهند تا روند قانونی انتخاب ریاست دانشگاه آزاد به سرانجام برسد.

در ادامه جلسه گزارش دبیر هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی (حمید میرزاده) درباره اجرای طرح رتبه بندی و کارآیی واحدهای مختلف دانشگاه آزاد مطرح شد. این طرح به صورت مشترک توسط دبیرخانه هیئت موسس و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد و همچنین بر اساس قوانین مصوب سال 90 تا سال 94 دانشگاه آزاد و شاخص های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، رفاهی و اعتبارات توسعه ای و عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اجرا شده است.

همچنین بر مبنای این گزارش هیئت موسس مقرر داشت تا طرح رتبه بندی واحدها و کارآیی آنها به طور رسمی در جشنواره سی امین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد رونمایی و از خدمات دست اندرکاران توسعه دانشگاه و کوشش های پیشکسوت آن در سراسر کشور قدردانی شود.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش جلسات اخیر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، اعلام شد که علی رغم ارسال، شرح حال نامزدهای ریاست دانشگاه آزاد به اعضای هیئت امنا، توسط وزارت علوم صحت و سقم مطالب مندرج در رزومه های ارسالی از طریق این وزارتخانه که مرجع دریافت آنها بوده، بررسی نشده و برنامه نامزدها در جلسه مذکور مطرح نشده است.

در این جلسه تقویم تشکیل جلسات هیئت موسس دانشگاه آزاد در سال 91 به تصویب هیئت موسس این دانشگاه رسید.