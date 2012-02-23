برگزیدگان جشنواره مطبوعات کرمان بورس دانشکده خبر دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک آیین شامگاه چهارشنبه در دیدار اعضای شورای مرکزی خانه مطبوعات استان کرمان با اعلام این خبر، افزود: ارتقاء دانش فنی در کار و حرفه ی روزنامه نگاری و خبرنگاری با استفاده از اساتید فن و برگزاری کارگاه های توانمند سازی می تواند در کیفیت بخشی به کار مطبوعات و رسانه ها موثر باشد.

وی با بیان این که باید تعریف مشخصی از حرفه خبرنگاری داشته باشیم، افزود: برای بیمه خبرنگاران آمادگی داریم.

پاک آیین افزود: سال گذشته 16 هزار اسم به عنوان خبرنگار جهت دریافت هدیه به نهاد ریاست جمهوری ارسال شد و این در حالی بود که برخی از مدیران رسانه ها افراد غیر خبرنگار را به عنوان خبرنگار معرفی کرده بودند.

وی گفت: این کار موجب می شود علاوه بر گم شدن منزلت خبرنگار، در حق خبرنگاران هم اجحاف شود.

پاک آیین اظهار امیدواری کرد که با سامانه ی "سمان" لیست واقعی خبرنگاران در دسترس قرار گیرد.

وی در خصوص راه اندازی تعاونی چاپ در استان کرمان ضمن موافقت با این پیشنهاد گفت: با هم افزایی می توانید همه نشریات را در یک جا چاپ کنید.

پاک آیین اضافه کرد: در بحث حمایت از خانه ی مطبوعات استان کرمان آماده امضای تفاهم نامه برای فعالیت های مدون هستیم.

وی گفت: باید در اجرای ماده 16 در خصوص نشریاتی که نامنظم چاپ می شوند و یا 6 ماه چاپ نشده اند، با عدالت برخورد کنیم.

وی در پایان پیشنهاد داد خانه مطبوعات و رسانه های استان با اخذ امتیاز موسسه خبری به راه اندازی خبرگزاری منطقه ای و تولید خبر اقدام کند.