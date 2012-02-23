تعهد صنایع و معادن آذربایجان شرقی ایجاد 16 هزار فرصت شغلی بود

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدعلی عسگری در جمع خبرنگاران گفت: امسال 21 هزار و 509 نفر در این بخش در استان صاحب شغل شدند که این میزان بیش از تعهد این سازمان برای ایجاد اشتغال است.

وی با اشاره به معضل بیکاری در کشور، افزود: آمارها نشان می دهد این استان بیش از سایر استانها موفق به ایجاد اشتغال شده است.

عسگری گفت: با بهره برداری از سامانه ثبت واحدهای صنعتی در استان ماهانه میزان تغییرات اشتغال در بخشهای مختلف صنعت و معدن را زیر نظر داریم.

به گفته وی، 21 درصد از تولید ناخالص داخلی آذربایجان شرقی توسط بخش صنعت صورت می گیرد که متوسط کشوری آن در استانها حدود 13 درصد است.

عسگری خاطرنشان کرد: با روی کار آمدن دولت نهم و دهم طرحهای بزرگ و مهمی در بخش صنعت استان به بهره برداری رسیده است.

وی اظهارکرد: استان از نظر تعداد واحدهای صنعتی فعال رتبه سوم و از نظر اشتغال رتبه پنجم را در بین استانهای کشور دارد.