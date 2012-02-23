آذربایجان غربی در محاصره کولاک و برف/ دمای هوا 20 درجه زیر صفر

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود موج جدید بارش نزولات جوی برف و بروز کولاک شدید در شهرهای شمالی و جنوبی آذربایجان غربی از جمله خوی، ماکو و چالدران در شمال و پیرانشهر، مهاباد، میاندوآب، بوکان، سردشت و به ویژه تکاب در جنوب آذربایجان غربی مرذدم این شهرها با مشکلات زیادی مواجه شدند.

مسدود شدن محورهای ارتباطی روستایی، انسداد گردنه های جاده بین شهری، تعطیلی مدارس، یخ زدگی معابر خیابانها و سرمای شدید بی سابقه از جمله مسائلی است که مردم اکثر شهرها و روستاهای استان طی هفته جاری با آنها مواجه بوده و هستند.

موج جدید سرما در تکاب از چند روز گذشته آغاز شده و هم اکنون دمای هوا به سردترین میزان با هشت درجه کاهش، به 20 درجه سانتی گراد زیر صفر رسیده و باعث غافلگیری شهروندان شده است.

محور تکاب - ایرانخواه همچنان مسدود است

مسیر ارتباطی تکاب - سقز در محور ایرانخواه واقع در جنوب آذربایجان غربی نیز همانند برخی محورهای روستایی چالدران، میاندووآب، بوکان و سردشت با وجود قطع بارش برف، از پنج روز گذشته تاکنون همچنان مسدود بوده و تردد در این محور امکان پذیر نیست.

محور ایرانخواه نزدیکترین مسیر ارتباطی تکاب به سنندج بوده و و از مسیرهای پرتردد بین شهری محسوب می شود که شهروندان برای عزیمت به این استان باید از شهرهای بوکان و شاهین دژ عبور کنند.

تلاش راهداران برای بازگشایی محور تکاب- ایرانخواه همچنان ادامه داد

رئیس اداره راه و ترابری تکاب در گفتگو با خبرنگاران از تلاش راهداران برای بازگشایی این مسیر خبر داد و بیان داشت: متاسفانه به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه این محور همیشه شاهد وزش باد و به هنگام بارش برف بروز کولاک شدید بوده که به این دلیل این محور از پنج روز گذشته با وجود تلاش راهداران همچنان مسدود است.

بهلول عبدی از مسدود بودن راه ارتباطی روستای بلوز در این شهرستان نیز خبر داد و اظهار داشت: سه محور ارتباطی از تکاب به استان کردستان وجود دارد که محور تکاب- ایرانخواه کوتاهترین مسیر است.

وی به افرادی که قصا سفر از طریق شهرستان تکاب به استان کردستان را دارند توصیه کرد از محورهای تکاب- کرفتو و یا محور تکاب - بیجار تردد کرده و وسایل ایمنی و گرمایشی به همراه داشته باشند.

نجات جان دو سرباز گرفتار در کولاک از مرگ

کارکنان ایستگاه تقویت فشار گاز تکاب بدنهای نیمه جان دو سرباز گرفتار شده در برف و کولاک شدید را در جاده تکاب - سقز، محور ایرانخواه، در جنوب آذربایجان غربی، از مرگ حتمی نجات دادند.

به گفته یکی از کارکنان این ایستگاه، حوالی ساعت 21 با شنیدن صدای ناله و ضجه از گرفتار شدن یک سرباز که از سردشت عازم تکاب بود، مطلع و پس از نجات جان وی برای نجات جان سرباز دیگر در میان برفها اقدام کردیم.

این دو سرباز به علت انحراف خودروی شخصی، مسدود بودن راه های ارتباطی در محور تکاب- ایرانخواه، در 23 کیلومتری این شهرستان و نبود راهداران اداره راه و ترابری، با پای پیاده قصد عزیمت به تکاب را داشتند که دچار حادثه شدند ولی هم اکنون حال عمومی این دو سرباز رضایت بخش اعلام شده است.

نجات 4 مادر باردار سردشتی از برف و کولاک

مادر بارداری از روستای ساوان سردشت که به دلیل بارش برف سنگین در وضعیت نامساعدی قرار گرفته بود پس از 72 با تلاش راهداران و گروههای امدادی جمعیت هلال احمر و علوم پزشکی نجات یافت.

به گفته مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان سردشت بهورز خانه بهداشت روستای مام کاوه، واقع در 25 کیلومتری شمالغرب سردشت، اطلاع داد که مادر بارداری در وضعیت نامساعدی قرار گرفته و بر این اساس با دستور مدیر شبکه، گروه تیم سلامت متشکل از پزشک خانواده، ماما و تکنسین فوریتهای پزشکی عازم منطقه ساوان در 35 کیلومتری شمالغرب سردشت شدند.

به دلیل بارش برف سنگین و مسدود شدن راه ارتباطی روستا با همکاری اداره راه و ترابری پس از گذشت 72ساعت مادر باردار به بیمارستان امام خمینی(ره) سردشت انتقال یافته و هم اکنون حال مادر و نوزاد رضایت بخش است.

در طول یک هفته جاری به دلیل بارش و برف و کولاک شدید و مسدود شدن محورهای ارتباطی چهار مادر باردار گرفتار در برف و کولاک شدید در سردشت توسط گروههای امدادی هلال احمر و شبکه بهداشت و درمان از مرگ نجات یافتند.

برف روبی جاده های بخش باروق میاندوآب به طول 150 کیلومتر

رئیس راه و ترابری میاندوآب نیز در گفتگو با مهر از برف روبی جاده بخش باروق به طول 150 کیلومتر با همکاری 46 راهدار در قالب چهار گروه راهداری خبر داد و گفت: هم اکنون بارش برف و کولاک در راههای روستایی بخش باروق ادامه داشته و عملیات نمک پاشی در این محورها در حال اجرا است.

نادر زراعت، ارتفاع برف در منطقه کوهستانی باروق را بیش از 40 سانتی متر اعلام و عنوان کرد: 45 هزار مترمکعب عملیات برفروبی به دنبال بارش برف در روزهای اخیر در بخش باروق اجرا شده است.

وی همچنین از نمک پاشی جاده اصلی میاندوآب- شاهین دژ و محور فرعی تپه رش- فسندوز در جنوب آذربایجان غربی خبر داد و گفت: هیچ یک از جاده های حوزه استحفاظی میاندوآب مسدود گزارش نشده است.

راه ارتباطی 30 روستای شاهین دژ بسته است

مدیر راه و ترابری خوی از بازگشایی و تردد خودرو در محور ارتباطی 30 روستای بخش صفائیه در منطقه الند که بر اثر بارش سنگین برف مسدود شده بود با تلاش راهداران خبر داد و گفت: راهداران برای بازگشایی 35 کیلومتر راه این روستاها بطور شبانه روزی تلاش و هم اکنون نیز در صدد بازگشایی بخشی از جاده های خاکی مرزی هستند.

در شهرستان شاهین دژ هم بر اثر بارش برف راه ارتباطی 30 روستا بسته شد که تلاش برای بازگشایی آنها ادامه دارد .

مسدود بودن راه ارتباطی 18 روستای چالدران

بخشدار مرکزی چالدران نیز از مسدود شدن راه بیش از 43 روستای شهرستان چالدران در اثر یارش برف و کولاک روز گذشته خبر داد و افزود: با تلاش راهداران تاکنون راه 25 روستای شهرستان بازگشایی شده است.

اسماعیل رضایی اقدم افزود: هم اکنون اکثرراههای روستایی شهرستان چالدران باز و تردد در آن برقرار بوده و برای بازگشایی جاده ارتباطی 18 روستای مسدودشده نیز راهداران در تلاش بوده که به دلیل خاکی بودن راهها در برخی نقاط تردد تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

وی اظهار داشت: وجود کولاک شدید در برخی از روستاهای نواحی کوهستانی شهرستان موجب شده تا گروههای راهداری با حضور به طور مستمر اقدام به برفروبی از سطح مسیرها کنند که در این راستا رانندگان محورهای ارتباطی روستایی باید با سرعت مطمئن در محورها تردد کرده و تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.

تلاش برای گشایش محور ارتباطی 15 روستای پیرانشهر

رئیس راه و ترابری پیرانشهر با اشاره به اینکه بارش برف به ارتفاع 4 متر طی سالهای اخیر در این منطقه بی سابقه است، گفت: عبور و مرور وسایل نقلیه در گردنه های این شهرستان با وجود بارش سنگین برف جریان دارد.

جلال محمدی با بیان اینکه این عملیات در 107 کیلومتر از راههای اصلی، روستایی و مرزی اجرا شد، ادامه داد: حجم عملیات برفروبی در جاده های ارتباطی در روزهای اخیر دو میلیون و 542 هزار مترمکعب بوده و تا کنون محور 130 روستا بازگشایی شده است.

وی با اشاره به اینکه عملیات راهداری زمستانی با شتاب مضاعف برای گشایش جاده 15روستا در مناطق سخت گذر پیرانشهر در حال اجرا است، گفت: در سال 1385 بارش برف به ارتفاع پنج متر در جاده های این شهرستان گزارش شده بود.

بر اساس پیش بینی سه روزه اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی امروز وضعیت جوی صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد، روز جمعه کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش باد و روز شنبه هفته آینده قسمتی تا نیمه ابری در ارتفاعات بارش پراکنده برف و باران خواهد بود.