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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

حسینی:

1190 شعبه رای گیری در گلستان پیش بینی شد

1190 شعبه رای گیری در گلستان پیش بینی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل سیاسی و انتخابات گلستان گفت: در استان گلستان یکهزار و 190 شعبه اخذ رای در شش حوزه انتخابیه اصلی و 21 حوزه فرعی برای جمع آوری آرای مردم پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم حسینی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با توجه به فرارسیدن زمان تبلیغات کاندیداهای مجلس گفت: کاندیداها از تخریب یکدیگر و سیاه نمایی خدمات دولت و عملکرد دیگران خودداری کنند و به ارائه توانمندیها و برنامه های خود بپردازند.

وی اظهارداشت: به تعبیر قرآن، زمانی رقابت سالم و قانونی شکل می گیرد که افراد برمبنای توانمندیها و با مثبت اندیشی مطرح شوند.

حسینی با بیان اینکه از امروز پنجشنبه چهارم اسفندماه، زمان تبلیغات کاندیداهای نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده است، بر رعایت اخلاق حسنه و اسلامی و انصاف از سوی کاندیداها تاکید کرد و گفت: کاندیداها برنامه ها را منطبق با قانون انتخابات برنامه ریزی کنند تا انتخابات خوب و آرامی برگزار شود.

وی افزود: با توجه به برگزاری نشستها و جلسات متعدد و بررسی های مستقیم از حوزه ها، فرمانداریها و بخشداریها، ساز و کار لازم برای برگزاری انتخابات قانونی و پرشور و همراه با مشارکت حداکثری مردم هم به لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات حتی در دورترین نقطه جمعیتی استان مهیاست و حوزه های انتخابیه و شعب با آمادگی کامل در انتظار روز 12 اسفند ماه هستند.

دبیر و جانشین رئیس ستاد انتخابات گلستان گفت: برای توجیه افکار عمومی نشستهای مختلفی از جمله نشست مشورتی حوزه انتخابیه، اعضای شورای تامین منطقه با عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی، نشست مشورتی ستاد با ائمه جمعه و همایشها و نشستهایی برای آمادگی کامل دستگاهها در اجرای انتخابات مانند شورای اداری برگزار شده است.

حسینی افزود: فرمانداران شهرستانها نیز نشستهایی را با کاندیداهای هر حوزه و مسئولان قضایی استان برای توجیه فضای رقابتی از جمله پرهیز از بداخلاقی انتخاباتی و ایجاد فضای رقابتی سالم برگزار کرده اند.

کد مطلب 1541528

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