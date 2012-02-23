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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۶

محمودی خبر داد:

افتتاح کارخانه سیمان سردار بوکان/ آغاز عملیات احداث آزاد راه ارومیه- تبریز

افتتاح کارخانه سیمان سردار بوکان/ آغاز عملیات احداث آزاد راه ارومیه- تبریز

ارومیه- خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از افتتاح کارخانه سیمان سردار بوکان با حضور مقامات کشوری تا پایان سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی صبح پنجشنبه با بیان اینکه با بهره برداری از این کارخانه سیمان ظرفیت تولید سیمان در استان به چهار میلیون و 450 هزارتن می رسد، افزود: این واحد با 140 میلیارد تومان اعتبار احداث و با بهره برداری از ان ظرفیت سیمان استان افزایش قابل توجهی می یابد.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی یکی از قطبهای مهم تولید سیمان کشور است، ادامه داد: به دلیل هم مرزی استان با کشورهای ترکیه، جمهوری خودمختار نخجوان، آذربایجان و بازار پرپتانسیل شمال عراق و تکمیل زیرساختهای حمل و نقل می توان زمینه صادرات این محصول را افزایش داد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین از آغاز عملیات احداث و تکمیل آزاد راه ارومیه به تبریز از جزیره اسلامی به طول 60 کیلومتر تا پایان سال 90 خبر داد و بیان داشت: مجموع اعتبارات طرحهای افتتاحی تا پایان سالجاری در استان سه هزار میلیارد ریال است.

محمودی در ادامه سخنان خود توجه به مصالح ملی و کلان را خواسته مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی  عنوان کرد و گفت: مجلس در تصمیم گیری و جهت گیریهای کلان ملی در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و عمرانی جایگاه و نقش بسیار مهمی داشته و انتخاب افرادی صالح، شایسته و کارآمد این ویژگی مجلس را بیش از پیش تقویت می کند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در انتخابات نمایندگان اصلح توسط مردم، اظهار داشت: مردم آگاه و هوشیار ایران اسلامی با درک صحیح از شرایط خاص بین المللی ایران اسلامی، افرادی را به عنوان نمایندگان افکار و خواسته های خود روانه مجلس کرده که ولایتمدار بوده و از منافع ملی شجاعانه پاسداری کنند.

کد مطلب 1541532

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