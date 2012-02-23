افتتاح کارخانه سیمان سردار بوکان/ آغاز عملیات احداث آزاد راه ارومیه- تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی صبح پنجشنبه با بیان اینکه با بهره برداری از این کارخانه سیمان ظرفیت تولید سیمان در استان به چهار میلیون و 450 هزارتن می رسد، افزود: این واحد با 140 میلیارد تومان اعتبار احداث و با بهره برداری از ان ظرفیت سیمان استان افزایش قابل توجهی می یابد.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی یکی از قطبهای مهم تولید سیمان کشور است، ادامه داد: به دلیل هم مرزی استان با کشورهای ترکیه، جمهوری خودمختار نخجوان، آذربایجان و بازار پرپتانسیل شمال عراق و تکمیل زیرساختهای حمل و نقل می توان زمینه صادرات این محصول را افزایش داد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین از آغاز عملیات احداث و تکمیل آزاد راه ارومیه به تبریز از جزیره اسلامی به طول 60 کیلومتر تا پایان سال 90 خبر داد و بیان داشت: مجموع اعتبارات طرحهای افتتاحی تا پایان سالجاری در استان سه هزار میلیارد ریال است.

محمودی در ادامه سخنان خود توجه به مصالح ملی و کلان را خواسته مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: مجلس در تصمیم گیری و جهت گیریهای کلان ملی در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و عمرانی جایگاه و نقش بسیار مهمی داشته و انتخاب افرادی صالح، شایسته و کارآمد این ویژگی مجلس را بیش از پیش تقویت می کند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در انتخابات نمایندگان اصلح توسط مردم، اظهار داشت: مردم آگاه و هوشیار ایران اسلامی با درک صحیح از شرایط خاص بین المللی ایران اسلامی، افرادی را به عنوان نمایندگان افکار و خواسته های خود روانه مجلس کرده که ولایتمدار بوده و از منافع ملی شجاعانه پاسداری کنند.