مخزن کتاب اداره کل ارشاد البرز تجهیز می شود/ دارندگان حواله کتاب عجله نکنند

علاءالدین سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برای سال جاری 14 میلیارد ریال بودجه فرهنگی برای اهدای کتاب و تجهیز کتابخانه های مراکز دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته که تا کنون حدود هشت میلیارد ریال آن تحقق یافته و شش میلیارد ریال دیگر نیز کتاب خریداری شده و در حال انتقال به استان البرز است.



سیفی با بیان اینکه دارندگان حواله کتاب برای تجهیز کتابخانه و دریافت کتاب بعد از ارائه درخواست به این معاونت، حواله کتاب دریافت کرده اند، اذعان داشت: این افراد با مراجعه به مخزن کتاب این اداره کل با نقصی کتابها مواجه شدند.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با اشاره به اینکه مهلت حواله ها تا پایان فروردین ماه 91 تعیین شده، از این مراکز و افراد خواست تا برای دریافت کتاب عجله نکنند و منتظر تجهیز مخزن کتاب تا چند روز آینده باشند و برای اطمینان از موجودی کتابهای درخواستی قبل از مراجعه با شماره تلفن 4425758 تماس بگیرند.



وی گفت: دارندگان حواله ها برای دریافت کتاب باید پنج درصد مبلغ کل حواله را برای انبارداری و هزینه حمل و نقل به مخزن کتاب ارائه دهند.



معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز یادآور شد: مخزن کتاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در کرج، سه راه رجایی شهر، کوی کارمندان شمالی، مسجد امام جعفر صادق (ع)، کانون فرهنگی هنری معرفت واقع است.

به گفته سیفی دارندگان حواله های کتاب شامل دانشگاهها، پایگاههای مقاومت بسیج، مراکز فرهنگی همچون مدارس، مساجد، کانونهای فرهنگی هنری، سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی و هنرمندان و اهالی ادب و اصحاب رسانه هستند.