تامین روحانی در مناطق روستایی یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی صبح پنجشنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد اظهار داشت: ضرورت جذب و حضور روحانیون مستقر در مناطق روستایی بیش از گذشته احساس می شود و این مهم باید در اولویتهای سازمان تبلیغات قرار گیرد.

وی بیان داشت: شرایط ابرکوه با توجه و پیگیریهای انجام شده در زمینه تامین روحانی در مناطق مختلف برای ما رضایتبخش است.

حسینی تاکید کرد: به دلیل لحاظ کردن اولویتها، ضرورت برآورده شدن توقعات روحانیون و مبلغان، تأمین اعتبارات فرهنگی و اجرایی مورد نیاز سازمان و تسریع در بهره برداری از ساختمان مجتمع فرهنگی تبلیغی ابرکوه از خواسته های مردم شهرستان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای این نهاد از همکاری و توجه امام جمعه شهرستان به سازمان تبلیغات تقدیر کرد.