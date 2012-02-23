تشکیل 200 پرونده حمایتی برای زنان سرپرست خانوار

کبری مرودشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پذیرش و تشکیل پرونده حمایتی برای زنان خانه دار با هدف پرداخت مستمری ماهیانه صورت گرفته است.

وی در خصوص چگونگی تفکیک پرونده های حمایتی تشکیل شده، عنوان کرد: از تعداد پرونده های تشکیل شده 75 پرونده مربوط به مجتمع خدمات بهزیستی شهدای رباط کریم و مجتمع بوستان می باشد.

این مسئول افزود: 124 پرونده حمایتی تشکیل شده برای زنان سرپرست خانوار مربوط به مجتمع خدمات بهزیستی گلستان است.

مرودشتی تشکیل پرونده به منظور پرداخت کمک هزینه و تحویل شیر خشک به فرزندان چند قلو را از دیگر اقدامات اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم ذکر و عنوان کرد: 21 جلد پرونده در این خصوص تشکیل شده است.

وی همچنین از پرداخت کمک هزینه به فرزندان چند قلو خبر داد و افزود: در سال جاری هزارو 250 قوطی شیر خشک به خانواده های نیازمند توزیع شده است.

این مسئول با اشاره به عملکرد اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم در سه ماهه اول امسال بیان کرد: در این مدت مبلغ 12 میلیون و 420 هزار ریال کمک نقدی به 270 نفر از افراد تحت پوشش اداره بهزیستی ساکن در شهرستان رباط کریم و بهارستان کمک شده است.

وی همچنین از پرداخت 33 میلیارد ریال کمک نقدی به 59 نفر از افراد تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم خبر داد و عنوان کرد: این میزان کمک نقدی در سه ماهه دوم سال جاری انجام شده است.