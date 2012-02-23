پاسداری از آرای مردم رکن اصلی انتخابات سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قاسم زاده نداف صبح پنجشنبه در جلسه آموزشی و توجیهی نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای شهرستان بیرجند و درمیان، اظهار داشت: مردم نسبت به آرای خود حساس بوده و وظیفه مسئولان پاسداری و امانت داری از این آرا و تحویل آن به مراجع ذی صلاح است.

وی به ارکان نماینده فرماندار در شعب اخذ رای اشاره کرد وافزود: رعایت آداب، سعه صدر و هوشیاری نسبت به مشکلات کوچک در شعب باید از ویژگی های بارز نماینده فرماندار در شعب اخذ رای باشد.

قاسم زاده نداف بر فراهم کردن بسترهای مناسب برای حضور حداکثری مردم در انتخابات از سوی مسئولان اجرایی تاکید کرد و گفت: افزایش اعتماد مردم منجر به پایداری و تثبیت نظام و خنثی شدن اهداف دشمنان می شود.

وی با بیان اینکه حکم و دستورات نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای لازم الاجراست، افزود: در این زمینه باید برنامه ریزیهای لازم برای نظارت قاطعانه در کلیه امورات شعب توسط نمایندگان انجام شود.

قاسم زاده نداف با اشاره به اهداف شوم دشمنان انقلاب برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی، تصریح کرد: در این راستا نمایندگان فرماندار در شعب باید نسبت به مسائل حساس بوده و همواره احتمال بروز مشکلات و تخلف را داشته باشند.

وی بر حساس بودن نمایندگان نسبت به ازدحام های غیر طبیعی در برخی از ساعات انتخابات تاکید کرد و بیان داشت: این امر برعهده نماینده فرماندار بوده و امور باید با تدبیر، برنامه ریزی و سعه صدر مرتفع شود.

فرماندار شهرستان بیرجند در پایان یادآور شد: نمایندگان توجه داشته باشند که از آرام بودن فضا غفلت نکنند و همواره احتمال بروز تخلف را داشته باشند.