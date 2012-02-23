کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات انتخابات طرقبه شاندیز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز صبح پنجشنبه در این کمیته اظهار داشت: اولین جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات برای برنامه ریزی، هماهنگی و تبیین اهداف مشارکت عمومی تشکیل شد و امروز اهم فعالیتهای صورت گرفته توسط ادارات و سازمانها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

علی اکبر رمضانی افزود: اداراتی همچون جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان که دارای جامعه مخاطب بیشتری هستند باید ضمن برگزاری جلسات سخنرانی و اطلاع رسانی در جهت شرکت حداکثری مردم کوشا باشند.

وی بر اطلاع رسانی صحیح و کارآمد و تشویق و ترغیب مردم به حضور حداکثری در پای صندوقهای رأی تأکید کرد و گفت: بخشی از محیط و فضای اداری برای نصب فرمایشات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در نظر گرفته شود و از کاندیدای خاصی تبلیغات و حمایتی به عمل نیاید.

وی تصریح کرد: رسانه و روابط عمومی ها بعنوان نبض تپنده دستگاه هاو نهادهای دولتی نقش و سهم بزرگی می توانند در ایجاد مشارکت حداکثری و حضور مردم در انتخابات داشته باشند.

رمضانی ادامه داد: اطلاع رسانی به موقع از جریان عمومی انتخابات به مردم و دستگاه های ذیربط و رصد وپوشش اخبار انتخاباتی و تبلیغات در راستای ایجاد شور و مشارکت حداکثری بدون سوگیری اصلی ترین وظایف کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خواهد بود.

وی در پایان جلسه ابراز امیدواری کرد با پیگیری مطالب مطرح شده و استفاده از پتانسیل اصحاب رسانه و مطبوعات و به ویژه نماینده صدا و سیما و تعامل سازنده در تحقق اهداف ذکر شده این کمیته و ایجاد حضور حداکثری مردم شهرستان محقق شود.