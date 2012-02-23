تبیین جایگاه انتخابات در نگاه مجریان/ حضور حداکثری یک تکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، روز شمار اسفند ماه، شمارش معکوس خود را آغاز کرده تا با رسیدن به ساعات ابتدایی صبح 12 اسفندماه، حضور گسترده مردم حماسه ای دیگر خلق کند که دوستان و دشمنان نظام اسلامی در وصف عظمت وهمبستگی ملت هوشیار، با بصیرت و ولایتمدار ایران اسلامی و از لحظه لحظه های این حماسه بزرگ، روزها و ماهها سخن بگویند.

تا آن روز زمانی باقی نمانده اما تا رسیدن به آن لحظه هر ایرانی به وظیفه و رسالت خویش می اندیشد تا ضمن احساس مسئولیت در قبال این تکلیف شرعی و دینی، تمام تلاش خود را در راستای حضوری آگاهانه و حداکثری با شناخت کامل از داوطلبان و انتخاب اصلح ترین آنان به کارگیرد.

در روزها و هفته های اخیر، مجریان انتخابات در استان خراسان شمالی نیز بیش از پیش به تبیین جایگاه انتخابات و برشمردن ثمرات حضور حداکثری مردم در این انتخابات پرداخته اند.

آنچه در ذیل می خوانید گزیده ای است که خبرنگار مهر به گردآوری آن پرداخته است.

استاندار خراسان شمالی گفت: اقتدار نظام اسلامی در گرو مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

ابوطالب شفقت افزود: حضور پرشور مردم در انتخابات دوره های گذشته نمایانگر آگاهی و درایت مردم و نقش گسترده آنها در اداره کشور است و مردم انقلابی ایران در این انتخابات نیز با مشارکت گسترده خود دشمنان انقلاب و نظام را ناکام خواهند کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی گفت: انتخابات بهترین شیوه انتقال قدرت و زمینه ساز مشارکت ملی است.

سید کریم سجادی افزود: انتخابات نماد اصلی جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی است و برگزاری مطلوب آن با مشارکت حداکثری موجب انفعال دشمن می شود.

رئیس ستاد بازرسی انتخابات خراسان شمالی نیز گفت: صیانت از آرای مردم مهمترین رسالت بازرسان انتخابات است.



علیرضا صحراگرد اظهار داشت: همه باید تلاش کنند تا همچون انتخابات گذشته مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات رقم بخورد.



وی گفت: مهمترین راهبرد هیئت بازرسی در انتخابات، صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری مردم است.

فرماندار شهرستان بجنورد همچنین بیان کرد: مشارکت گسترده مردم در این انتخابات برگ زرین دیگری بر افتخارات نظام جمهوری اسلامی است.



سید محمد پاکمهر گفت: انتخابات در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه رفیعی برخوردار بوده و لازم است مردم هوشیار و با بصیرت خراسان شمالی با حضور حداکثری خود، نمایندگان صالح و شایسته ای را راهی مجلس شورای اسلامی کنند.

فرماندارشهرستان شیروان نیز اظهار داشت: حضور مردم در انتخابات نهم، استمرار واکنش توام با بصیرت آنان در مقابل دشمنان خواهد بود.



عبدالصمد صفرنژاد گفت: شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخاب درست و با بصیرت، موجب ثبت سربلندی و موفقیت کشور خواهد شد.

فرماندار شهرستان اسفراین نیز گفت: انتخابات یک ظرفیت بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف بوده و این بار نیز مردم با حضور گسترده خود در انتخابات اقتدار نظام اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.



محمد محمد زاده افزود: دشمنان و مخالفان نظام تلاش می کنند تا با بزرگ نمایی مشکلات و کمبودها به خیال خام خود میزان مشارکت مردم در انتخابات را کاهش دهند.

همچنین فرماندار شهرستان مانه و سملقان عنوان کرد: ترس دشمن از انتخابات به دلیل حضور حداکثری مردم است.



سیدمحمدرضا هاشمی افزود: مهمترین کارکرد انتخابات، خنثی سازی توطئه های دشمنان است و لازم است با مشارکت حداکثری مردم و پایبندی به قانون، انتخاباتی با شکوه و سالم در کشور را برگزار کنیم.

فرماندار شهرستان فاروج تاکید کرد: برگزاری سالم انتخابات، اعتماد مردم را به نظام بیشتر می کند.



سید عبدالله ارجائی گفت: حضور آگاهانه و حداکثری مردم در پای صندوقهای رای از یک سو و امانت داری و قانون مداری مجریان انتخابات از سوی دیگر خنثی کننده توطئه دشمنان خواهد بود.

فرماندار شهرستان جاجرم گفت: به فضل الهی، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با شکوه تر ازدوره های گذشته برگزار خواهد شد.



محمودرضا ایمان پور گفت: مردم ایران ثابت کرده اند که در مواقع حساس، پای کار بوده و همیشه با وحدت و همدلی، از ایران اسلامی دفاع کرده اند وامروز نیز شرایط ایران و منطقه ایجاب می کند که شرکت در انتخابات با حضوری حداکثری همراه باشد، زیرا تبلیغات سوء دشمنان نسبت به دوره های گذشته بیشتر شده است.