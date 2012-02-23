عمر قهرمانی ورزشکاران مازنی پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره صبح پنجشنبه در همایش دو روزه پزشکی ورزشی ویژه مربیان و ورزشکاران مازندران در سالن اجتماعات معاونت برنامه ریزی استانداری افزود: متاسفانه دلیل کمی دوران قهرمانی در بین ورزشکاران به واسطه نبود یک تغذیه مناسب و اصولی و پزشک متخصص در امر ورزش است.

وی اظهار داشت: تغذیه و دوپینگ دو موضوع ماندگار و اساسی بوده که در صورت توجه ورزشکاران به مضرات سوتعذیه و دوپینگ، می توانند جایگاه قهرمانی را در استان ارتقا دهند.

رئیس دستگاه ورزش مازندران با اشاره به اینکه حضور مردم استان در عرصه های ورزشی و تشویق قهرمانان بسیار بالا است، تصریح کرد: متاسفانه قالب شهروندان با تکیه بر این باور در صدد ارتقا ورزش همگانی برنیامده و تنها قهرمان پروری کردند.

پریچهره با بیان اینکه گرایش مردم صرفا برای قهرمانی در برخی رشته ها معطوف شده است، یادآور شد: ورزش همگانی مازندران هنوز به مفهوم واقعی خود در جامعه جانیفتاده است.

وی با اعلام اینکه متخصص تغذیه و پزشک ورزش کمتر به صورت درازمدت در خدمت قهرمانان بوده است، افزود: همین نقیصه سبب شد تا عمر قهرمانی ورزشکاران استان در رده های مختلف کم شود و قالب این قهرمانان ورزشی در دوره جوانی از ورزش بازنشسته شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه کمبود پزشک روانشناس و سوتغذیه مناسب دلیل اصلی، عدم ماندگاری قهرمانان در عرصه ورزش بوده است، گفت: باید به ورزش همگانی در بین شهروندان مازندران ارتقا داد.

پریچهره در عین حال از وجود باور سنتی در بین برخی مربیان استان برای ارتقا دانش خود و ورزشکاران انتقاد کرد و گفت: بسیاری از مربیان در علم ورزشی ضعیف هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه مازندران اکنون در 32 رشته ورزشی مدال آور است، تصریح کرد: در شش رشته ورزشی استان برای المپیک 2012 نفرات اعزام می کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به اینکه نظارت اداره کل به سالنهای بدنسازی بیشتر می شود، گفت: متاسفانه بسیاری از افراد غیرکارشناس با هدف سودهای زودگذر اقدام به فروش داروهای نیروزا کرده که گاها منجر به فوت و بیماری ورزشکاران می شود.

وی با بیان اینکه در سال 91 اعتبار خوبی برای آموزش و تحقیقات هیئتهای ورزشی استان در سال آینده در نظر گرفته شد، اظهار داشت: هیئتهای برنامه محور مورد حمایت دستگاه ورزش استان قرار می گیرند.

علی دهقان، رئیس هیئت پزشکی ورزشی مازندران گفت: ارتقا تغذیه ورزشی و کنترل وزن در بین ورزشکاران، مکملهای غذایی، آشنایی با دوپینگ و داروهای ممنوعه و معضلات آن از اهداف برگزاری این کارگاه دو روزه است.

وی تعداد هیئتهای پزشکی ورزشی شهرستانی را در استان بالغ بر 20 هیئت اعلام کرد و گفت: قالب روسای این هیئتهای شهرستانی از پزشکان مجرب و متخصص هستند.

دهقان گفت: هیئت پزشکی ورزشی مازندران دارای کمیته های فعالی نظیر نظارت و بازرسی، مسابقات، توانبخشی، تغذیه و روان شناسی است.

وی از برنامه این هیئت برای ساماندهی بیمه ورزشکاران خبر داد و افزود: سعی شده خسارتهای ورزشکاران در کوتاهترین زمان ممکن به آنان پرداخت شود.