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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

پریچهره عنوان کرد:

عمر قهرمانی ورزشکاران مازنی پایین است

عمر قهرمانی ورزشکاران مازنی پایین است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به اینکه قالب ورزشکاران به صورت سنتی به فعالیت ورزشی می پردازند،

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره صبح پنجشنبه در همایش دو روزه پزشکی ورزشی ویژه مربیان و ورزشکاران مازندران در سالن اجتماعات معاونت برنامه ریزی استانداری افزود: متاسفانه دلیل کمی دوران قهرمانی در بین ورزشکاران به واسطه نبود یک تغذیه مناسب و اصولی و پزشک متخصص در امر ورزش است.

وی اظهار داشت: تغذیه و دوپینگ دو موضوع ماندگار و اساسی بوده که در صورت توجه ورزشکاران به مضرات سوتعذیه و دوپینگ، می توانند جایگاه قهرمانی را در استان ارتقا دهند.

رئیس دستگاه ورزش مازندران با اشاره به اینکه حضور مردم استان در عرصه های ورزشی و تشویق قهرمانان بسیار بالا است، تصریح کرد: متاسفانه قالب شهروندان با تکیه بر این باور در صدد ارتقا ورزش همگانی برنیامده و تنها قهرمان پروری کردند.

پریچهره با بیان اینکه گرایش مردم صرفا برای قهرمانی در برخی رشته ها معطوف شده است، یادآور شد: ورزش همگانی مازندران هنوز به مفهوم واقعی خود در جامعه جانیفتاده است.

وی با اعلام اینکه متخصص تغذیه و پزشک ورزش کمتر به صورت درازمدت در خدمت قهرمانان بوده است، افزود: همین نقیصه سبب شد تا عمر قهرمانی ورزشکاران استان در رده های مختلف کم شود و قالب این قهرمانان ورزشی در دوره جوانی از ورزش بازنشسته شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه کمبود پزشک روانشناس و سوتغذیه مناسب دلیل اصلی، عدم ماندگاری قهرمانان در عرصه ورزش بوده است، گفت: باید به ورزش همگانی در بین شهروندان مازندران ارتقا داد.

پریچهره در عین حال از وجود باور سنتی در بین برخی مربیان استان برای ارتقا دانش خود و ورزشکاران انتقاد کرد و گفت: بسیاری از مربیان در علم ورزشی ضعیف هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه مازندران اکنون در 32 رشته ورزشی مدال آور است، تصریح کرد: در شش رشته ورزشی استان برای المپیک 2012 نفرات اعزام می کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به اینکه نظارت اداره کل به سالنهای بدنسازی بیشتر می شود، گفت: متاسفانه بسیاری از افراد غیرکارشناس با هدف سودهای زودگذر اقدام به فروش داروهای نیروزا کرده که گاها منجر به فوت و بیماری ورزشکاران می شود.

وی با بیان اینکه در سال 91 اعتبار خوبی برای آموزش و تحقیقات هیئتهای ورزشی استان در سال آینده در نظر گرفته شد، اظهار داشت: هیئتهای برنامه محور مورد حمایت دستگاه ورزش استان قرار می گیرند.

علی دهقان، رئیس هیئت پزشکی ورزشی مازندران گفت: ارتقا تغذیه ورزشی و کنترل وزن در بین ورزشکاران، مکملهای غذایی، آشنایی با دوپینگ و داروهای ممنوعه و معضلات آن از اهداف برگزاری این کارگاه دو روزه است.

وی تعداد هیئتهای پزشکی ورزشی شهرستانی را در استان بالغ بر 20 هیئت اعلام کرد و گفت: قالب روسای این هیئتهای شهرستانی از پزشکان مجرب و متخصص هستند.

دهقان گفت: هیئت پزشکی ورزشی مازندران دارای کمیته های فعالی نظیر نظارت و بازرسی، مسابقات، توانبخشی، تغذیه و روان شناسی است.

وی از برنامه این هیئت برای ساماندهی بیمه ورزشکاران خبر داد و افزود: سعی شده خسارتهای ورزشکاران در کوتاهترین زمان ممکن به آنان پرداخت شود.

کد مطلب 1541540

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