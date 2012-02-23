افراد موضع گیری خود را با ولایت هماهنگ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله حاج صادقی شامگاه چهارشنبه در گردهمایی مهندسان بسیجی استان قم که در سالن اجتماعات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد با تاکید بر اینکه منویات رهبری باید در نظام اسلامی کشف شود، افزود: افراد باید همواره جهت گیری و موضع گیری خود را با ولایت هماهنگ کنند.



وی با بیان اینکه امروز دو نعمت ولایت و ملت در اختیار نظام جمهوری اسلامی قرار دارد، افزود: آن چیزی که منجر به موفقیت و پیروزیها در طول سالهای پس از انقلاب تاکنون شده، همین دو نعمت بزرگ است که باید قدردان آن بود.



حجت الاسلام حاج صادقی با بیان اینکه نعمت ولایت و رهبری در واقع تجلی حاکمیت خداوند است، افزود: رهبری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در برهه‌های مختلف کشتی انقلاب را از موانع سخت و خطرناک عبور داده و تهدیدهای دشمنان را به فرصت تبدیل کرده است.



قدردانی از نعمت ولایت تبعیت است



جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: قدردانی از نعمت ولایت تبعیت است که در این مسیر باید باور داشته که سکان دار انقلاب ولایت است.



وی اظهار داشت: قدر‌شناسی از نعمت امت برای مسئولان در واقع خدمتگزاری حقیقی به مردم است و در این راستا مسئولان باید خود را برای مردم بخواهند نه مردم را برای خود.



حجت الاسلام حاج صادقی تاکید کرد: کسانی باید خود را به صندلی‌های مسئولیتی برسانند که باور کنند در اندیشه اسلامی حکومت برای مردم است نه مردم برای حکومت.



به کسانی مسئولیت دهیم که به مردم نگاه ابزاری نداشته باشند



جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: باید به کسانی مسئولیت دهیم که مردم را به معنای واقعی کلمه قبول داشته و به آنها نگاه ابزاری نداشته باشند و تلاش کنند تا مردم در مسیر رسیدن به سعادت و هدایت موفق باشند.



وی با بیان اینکه امروز به برکت نهضت مردم ایران کشورهای منطقه و حتی در دل آمریکا و اروپا عده‌ای که 99 درصد جامعه به شمار می‌روند می‌خواهند حق خود را از یک درصد ثروتمند بگیرند، افزود: دشمنان به دنبال این هستند تا ایران اسلامی را به پای میز مذاکره بکشانند که ثمره آن نیز این است که به مردم آزاده و مسلمان جهان بگویند، ایران که الگوی شما بود نتوانست در برابر آمریکا بایستد پس شما هم نباید مقاومت کنید.



دشمنان بدنبال آن هستند تا روحیه ضد استکباری را از مسلمانان بگیرند



حجت الاسلام حاج صادقی اضافه کرد: آنها به دنبال آن هستند تا روحیه ضد استکباری را از مسلمانان بگیرند و برای رسیدن به این مهم نیز بدنبال آن هستند تا ایران را به هر نحوی متقاعد کنند که با آمریکا گفتگو کند و بعد از آن نیز به دنیا بگوید که هیچکسی نمی تواند با آمریکا درگیر شود.



جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند که ما امروز در شرایط بدر و خیبر قرار داریم و این امر بدان معنا است که دشمنان ما نیازمند مذاکره با ما هستند.



وی افزود: امروز اسرائیل جرأت ندارد بر علیه ملت ایران تند حرف بزند و می‌گوید که تمام مراکز مهم قدرت در این کشور زیر نظر سلاح‌های ایران است.