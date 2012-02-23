مردم کشورهای مسلمان در سراسر جهان با یکدیگر احساس نزدیکی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، «جکیا گانی» در حاشیه بازدید از موزه آذربایجان در تبریز در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام مطلب فوق افزود: آموزه های دین اسلام و برابر دانستن تمام مسلمانان از سوی این دین باعث ایجاد محبت میان تمام کشورهای اسلامی با وجود داشتن زبانها و فرهنگهای گوناگون شده است.

وی بازدید از موزه آذربایجان و آشنا شدن با نمونه ای از تاریخ ایران و آذربایجان را بسیار خوشایند توصیف کرد و گفت: این موزه نشان داد که ایران از ابتدای شکل گیری تا کنون چه تاریخ طولانی و پر افتخاری را داشته است.

جکیا گانی ایران را از بعد تاریخی کشوری غنی عنوان کرد و گفت: اغلب کشورهای مسلمان می توانند از بعد فرهنگی با یکدیگر اشتراکات فراوانی را پیدا کنند.

همسر سفیر مالزی تصریح کرد: مردم مالزی نیز مانند آنچه که از مردم ایران دیدیم بسیار مهمان نواز هستند و خیلی خوشحالم که مردم ایران برای سفر به مالزی علاقه مند هستند.

جکیا گانی تاکید کرد: ایران کشور بسیار زیبایی است و مناطق مختلف آن از جمله آذربایجان و خود تبریز نیز شگفتی های زیادی دارند که این را از همان ابتدای ورودمان به اینجا و در بازدید از جاذبه های تاریخی و گردشگری مثل بازار تاریخی تبریز، روستای کندوان و موزه زنده سفال متوجه شدیم.

سفرای کشورهای مالزی و برونئی در سفری سه روزه به آذربایجان شرقی، از موزه آذربایجان ، بازار تاریخی تبریز و مسجد کبود بازدید کرده و دیداری به منظور عقد تفاهم نامه های دو جانبه با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان داشتند.