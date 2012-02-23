به گزارش خبرگزاری مهر، در این تمرین که حدود 110 دقیقه بطول انجامید، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی کشورمان آخرین برنامه های تاکتیکی مورد نظر خود را به اجرا گذاشت و بازیکنان نیز با دقت و شور و انگیزه فراوان آنها را به مورد اجرا گذاشتند.

برای دیدن این تمرین جمعی از ایرانیان مقیم دوبی، خبرنگاران، و نمایندگان شبکه تلویزیونی فیفا (فوتبال موندیال) حضور یافته بودند. این شبکه تلویزیونی در پایان تمرین گفت وگوی اختصاصی مفصلی با سرمربی تیم ملی ایران انجام داد. همچنین در خاتمه تمرین نوگلان مهد کودک باشگاه ایرانیان با عشق و علاقه فراوان و با اجازه سرمربی، با بازیکنان عکسی به یادگار گرفتند.