پلاک شناسایی به گروه های خونی نادر یزد اعطا شد

سیدعلی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به افراد دارای گروه های خونی نادر استان به منظور عضویت در برنامه ملی خون های نادر لوح آموزشی و پلاک شناسایی اهدا شد.

وی افزود: در سال جاری سه شهروند یزدی و یک شهروند هرمزگانی دارای گروه خونی نادر (O بمبئی)، توسط این پایگاه شناسایی شدند و لوح آموزشی و پلاک شناسایی که از سوی سازمان انتقال خون ایران تهیه و ارسال شده بود، به این افراد اهدا شد.

رئیس انتقال خون استان یزد با بیان اینکه برخی افراد دارای گروه های خونی نادر اطلاعاتی از گروه خونی خود ندارند، عنوان کرد: در نشستی این اطلاعات به افراد و خانواده های آنها ارائه شد.

وی بیان داشت: در حال حاضر حدود 30 نفر از افراد با گروه های خونی نادر (O بمبئی) در ایران شناسایی شده اند که از این تعداد سه نفر از آنها در یزد زندگی می کنند.