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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۸

وحیدی مهرخبرداد:

برگزاری همایش جوان و خود باوری همزمان با روز ترییت اسلامی

برگزاری همایش جوان و خود باوری همزمان با روز ترییت اسلامی

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز گفت: همزمان با روز ترییت اسلامی همایش جوان و خود باوری درفرهنگسرای بزرگ الغدیر تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر وحیدی مهر با اعلام این مطلب افزود: به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی  شهرداری تبریز با حضوراندیشمندان ،اساتید دانشگاه، مدیران فرهنگی  واهالی فرهنگ و هنر همایش جوان و خود باوری برگزار خواهد شد  و همزمان دو نمایشگاه  آثار تجسمی در گالری کم نظیر فرهنگسرابا حضور آثار هنری فارغ التحصیلان کارشناسی هنرهای تجسمی  و انجمن نجوم ایران  دایر خواهد شد .

وی توسعه اماکن و مجموعه های فرهنگی هنری در نقاط مختلف شهر را از اولویت های شهرداری برشمرد و این هدف را در راستای پاسخگویی به مطالبات فرهنگی وهنری شهروندان بخصوص جوانان ونوجوانان ارزیابی کرد .

معاون فرهنگی اجتماعی  شهرداری تبریز همچنین  با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از فرهنگسراها گفت: با بهره برداری از این فرهنگسرا می توانیم شاهد برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و اجتماعی از جمله هفته های فرهنگی دیگر شهرها و کشورهای جهان در این مکان باشیم .

وحیدی مهر در بخش دیگری از سخنان خود ، توجه شهرداری تبریز به مسایل فرهنگی را قابل تقدیر برشمرد و افزود: اجرای پروژه های فرهنگی در کنار اجرای پروژه های عمرانی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است .

همایش جوان و خودباوری روز دوشنبه هشتم اسفند ماه ساعت 11 در فرهنگسرای بزرگ الغدیر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1541562

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