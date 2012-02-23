برگزاری همایش جوان و خود باوری همزمان با روز ترییت اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر وحیدی مهر با اعلام این مطلب افزود: به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز با حضوراندیشمندان ،اساتید دانشگاه، مدیران فرهنگی واهالی فرهنگ و هنر همایش جوان و خود باوری برگزار خواهد شد و همزمان دو نمایشگاه آثار تجسمی در گالری کم نظیر فرهنگسرابا حضور آثار هنری فارغ التحصیلان کارشناسی هنرهای تجسمی و انجمن نجوم ایران دایر خواهد شد .

وی توسعه اماکن و مجموعه های فرهنگی هنری در نقاط مختلف شهر را از اولویت های شهرداری برشمرد و این هدف را در راستای پاسخگویی به مطالبات فرهنگی وهنری شهروندان بخصوص جوانان ونوجوانان ارزیابی کرد .

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز همچنین با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از فرهنگسراها گفت: با بهره برداری از این فرهنگسرا می توانیم شاهد برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و اجتماعی از جمله هفته های فرهنگی دیگر شهرها و کشورهای جهان در این مکان باشیم .

وحیدی مهر در بخش دیگری از سخنان خود ، توجه شهرداری تبریز به مسایل فرهنگی را قابل تقدیر برشمرد و افزود: اجرای پروژه های فرهنگی در کنار اجرای پروژه های عمرانی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است .

همایش جوان و خودباوری روز دوشنبه هشتم اسفند ماه ساعت 11 در فرهنگسرای بزرگ الغدیر برگزار خواهد شد.