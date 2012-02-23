اعلام اسامی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس نظرعلی علیزاده، سیدعلی آقازاده دافساری و جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی در حوزه رشت، علیرضا نعمتی در حوزه انتخابیه آستارا، محمد حسین قربانی در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه و صادق برزگر از حوزه انتخابیه بندر انزلی برگزیده شدند.

همچنین، رضا اکبر زاده در رودبار، خلیل بهروزی فر در فومن و شفت، ذبیح الله نیکفرلیالستانی در لاهیجان و سیاهکل و سید گل آقا پورعباسی در لنگرود معرفی شده اند.

شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با هدف حفظ وحدت اصولگرایان و همچنین ایجاد زمینه مشارکت گسترده و نیز رقابت مطلوب در سه حوزه انتخابیه رودسر و املش، صومعه سرا، تالش و رضوانشهر و ماسال نامزدی را معرفی نمی کند.