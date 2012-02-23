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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

اعلام اسامی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در گیلان

اعلام اسامی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: فهرست نهایی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه های مختف انتخابیه استان گیلان پس از بررسی های همه جانبه مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس نظرعلی علیزاده، سیدعلی آقازاده دافساری و جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی در حوزه رشت، علیرضا نعمتی در حوزه انتخابیه آستارا، محمد حسین قربانی در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه و صادق برزگر از حوزه انتخابیه بندر انزلی برگزیده شدند.
 
همچنین، رضا اکبر زاده در رودبار، خلیل بهروزی فر در فومن و شفت، ذبیح الله نیکفرلیالستانی در لاهیجان و سیاهکل و سید گل آقا پورعباسی در لنگرود معرفی شده اند.
 
شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با هدف حفظ وحدت اصولگرایان و همچنین ایجاد زمینه مشارکت گسترده و نیز رقابت مطلوب در سه حوزه انتخابیه رودسر و املش، صومعه سرا، تالش و رضوانشهر و ماسال نامزدی را معرفی نمی کند.
کد مطلب 1541563

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