احداث سالن ورزشی دانشگاه پیام نور گناباد به پایان می رسد

کاظم گلباف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالن ورزشی چند منظوره دانشگاه پیام نور گناباد با هدف تامین امکانات ورزشی برای دانشجویان دانشگاه پیام نور گناباد و جوانان و همشهریان گنابادی ساخته خواهد شد.

وی افزود: عملیات اجرایی سالن ورزشی چند منظوره دانشگاه پیام نور گناباد از مرداد ماه سال جاری آغاز شده و تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس دانشگاه پیام نور گناباد با بیان اینکه این سالن دو هزار متر مربع زیربنا دارد، افزود: اسکلت این سالن به پایان رسیده است.

گلباف گفت: ساخت این سالن توسط سازمان مرکزی پیام نور به پیمانکار واگذار شد و دانشگاه پیام نور استان به مرکز پیشنهاد داده تا از این مرحله به بعد ساخت سالن به صورت امانی به این دانشگاه واگذار شود که در صورت تحقق این امر تا سال آینده کار به پایان خواهد رسید.