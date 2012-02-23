آغاز دومین روز مسابقات آتش نشانان کشور در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که در سالن غدیر آمل درحال برگزاری است، 86 ورزشکار آتش نشان از صبح پنجشنبه در قالب 21 تیم روز پنجشنبه در رشته امداد و نجات در ارتفاع برگزار می شود.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل گفت: چهارمین دوره مسابقات ورزشی آتش نشانان کشور به میزبانی آمل سه روز و در رشته های سنگ نوری، صخره نوری و امداد و نجات در ارتفاع در سالن غدیر آمل پیگیری خواهد شد.

شیرزاد محمد زاده افزود: مسابقات ورزشی آتش نشانان کشور با هدف افزایش توانمندی و کارآیی بیشتر نیروهای امداد و نجات سازمان های آتش نشان در آمل برگزار می شود.

در پایان نخستین روز این مسابقات که در رشته سنگ نوردی در مجموعه ورزشی غدیر آمل برگزار شد، تیم سازمان آتش نشانی و و خدمات ایمنی نیشابور با 231 امتیاز قهرمان شد و تیمهای قزوین با 167 و اصفهان با 157 امتیاز به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند.