خدمت به فرهنگ این سرزمین برایم عبادت است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید محمد دعایی سرپرست مؤسسه اطلاعات در مراسم قدردانی از خدمات دکتر اعوانی به بهانه جشن تولد وی که چهارشنبه شب سوم اسفند در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزارشد گفت: شهید مطهری از دو شخصیت برای گفتگوهای رادیویی و تلویزیون سفارش می‏کرد که دعوت به عمل آید یکی مرحوم راشد و دیگری دکتر سید حسین نصر بود.

وی افزود: نصر بنیانگذار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است و از توفیقات ایشان است که مردی فاضل همانند دکتر اعوانی در این مؤسسه مشغول به کار شدند.

دعایی گفت: من با سید حسن خمینی مجموعه‏ای از نوشتار گرانسنگ حضرت امام را برای دکتر نصر فرستادیم و ایشان بعد از خواندن این مجموعه یک مقاله بسیار عالمانه به انگلیسی درباره تجلیل از امام با عنوان سیر تعالی حکمت عملی سیاسی در تشیع نوشتند که قرار است به فارسی ترجمه شود.

وی افزود: کاراین ترجمه به دکتر انشاءالله رحمتی واگذارشده که ایشان مترجم بسیاری از آثار کربن و سید حسین نصر در ایران هستند که از شاگردان دکتر اعوانی محسوب می‎شوند و دکتراعوانی ایشان را به من معرفی کردند و درحال حاضر ایشان مدیریت ماهنامه حکمت و معرفت مؤسسه اطلاعات را بردوش دارند.

وی ادامه داد: اگر به دکتر نصر برپایی این مراسم را خبر می‏دادیم حتما ایشان چند کلمه‏ای در توصیف شأن علمی و اخلاقی دکتر اعوانی پیامی را مخابره می‏کرد. بنده به نمایندگی از مؤسسه اطلاعات لوحی که متن ویژه‏ای درباره صفات و ویژگیهای بارز دکتر اعوانی در آن حک شده است به ایشان تقدیم می‏کنم.

دکتر اعوانی سخنران آخرین این مراسم بود وی گفت: بزرگان و فضلای سخنران امشب مرا شرمنده کردند و کمالات و فضایل نفسانی خود را به من نسبت دادند درواقع مرا از آئینه خویش دیدند.

وی گفت: 5 اسفند روز مقدسی نزد ایرانیان باستان بود و روز پرستار و هم بزرگداشت خواجه نصیر هم است و من خوشحالم که در چنین روزی بدنیا آمدم البته امروز سن و سال من لو رفت چرا که خیلی از اساتید و همکاران فکر می‎کنند که من بزرگتر از سنم به نظر می‏رسم.

مدیرعامل هیئت مدیره انجمن حکمت و فلسفه ایران افزود: من یک آدم فرهنگی بدنیا آمدم و از زمان کودکی علاقه فراوانی به مسائل فرهنگی و فعالیت در این حوزه داشتم. عقیده دارم که ایران جایگاه بزرگی در فرهنگ جهانی دارد و مأمن بسیاری از بزرگان فرهنگ جهان بوده و است.

اعوانی یادآورشد: فرهنگ ایران تأثیر بسیار زیادی بر فرهنگ جهانی داشته هم بر فرهنگ شرق و هم غرب نفوذ کرده و در این نظر باید گفت نه تنها در جهاد اصغر بلکه در جهاد اکبر که جهاد فضیلت و فرهنگ است دستی داشته است. در همایشی که در هند شرکت کردم برای ایراد مقاله و سخنرانی به منابعی رجوع کردم یک نویسنده هندی درباره روابط ایران و هند در کتابی 400 صفحه‏ای نشان می‏دهد که چقدر شاه اسماعیل در بابریان هند نفوذ داشته طوری که زبان فارسی زبان رسمی آن روز هند می‏شود.

رئیس سابق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ادامه داد: در اندونزی و سایر کشورهای همسایه حتی در اسپانیا و اروپاهم اثرداشته است.

اعوانی گفت: پیامبر وقتی از جنگ برمی‎گشت گفت از جهاد اکبر به جهاد اکبر برگشتیم که همان اصلاح و رام کردن شیطان نفس است.

وی افزود: شیطان نفس را فرهنگ رام می‏کند و بزرگان فرهنگی ما همه موفق به این کار شدند که ما باید آنان را بخوبی به جهانیان معرفی کنیم. برای مثال مولانا را خارجیها برای مقاصد معنوی می‏خوانند که نشاندهنده فرهنگ بسیار غنی الهی و دینی ما است.

اعوانی یادآورشد: یکبار که دکتر دینانی در همایشی در ترکیه شرکت کرده بود هریک از حاضرین به چیزی فخر می‏کردند مثلا عربی می‏گفت قرآن بر ما نازل شد یا ترکی گفت زیباترین نسخه قرآن را ما نوشتیم دکتر دینانی هم گفت بالاترین درک معانی و تفسیر قرآن راهم ما داریم. اکنون هم رگه‏هایی از بزرگان فرهنگی کشور در اهالی فرهنگ و فرهیختگان امروز ما جریان دارد.

وی کار فرهنگی را شبیه کشیدن یک لوکوموتیو از بالا دانست و گفت هرگاه بدلایل خستگی و موانع این طناب را رها کنیم لوکوموتیو به جای اول خود برمی‏گردد ولی نباید هیچگاه از کشیدن آن مأیوس شویم.

وی گفت: مرحوم عصار بازنشسته شده بود شخصی او را کنار مدرسه مطهری فعلی دید که کتاب در بغل حرکت می‏کند پرسید استاد هنوز کارفرهنگی می‏کنید مرحوم عصار گفت اگربازنشته بشوم کارفرهنگی می‎کنم اگر باز ایستاده بشوم کار فرهنگی می‎کنم اگر بازخوابیده بشوم کارفرهنگی می‏کنم و هفت هشت تا از این جمله‏ها برای آن فرد ردیف کرد. من هم همینطور تا زنده هستم از کار فرهنگی کردن دست بر نمی‏دارم امیدوارم خداوند به همگان توفیق دهد و به من هم درسایه همگان خدمت کردن به فرهنگ این مرز و بوم را عنایت کند.