کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط خاص کنونی، نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را متفاوت از دورههای گذشته دانست و اظهار داشت: انتخابات اخیر با توجه به تحولات کشورهای منطقه و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری درباره نامه اوباما، متفاوت تر از دورههای گذشته است.

وی گفت: خوشبختانه مردم خودشان به خوبی مسائل را درک و به راحتی تدبیر می کنند و نشانه آن حضور خروشان و شورانگیز در راهپیمایی 22 بهمن امسال است.

حدادپور با بیان اینکه قشر عظیمی از جامعه را کارگران تشکیل می دهند و همچنین با اشاره به تاثیر گذاری تصمیمات مجلس بر روند کاری این قشر، تاکید کرد که حضور آنها در روز انتخابات چشمگیر خواهد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در ادامه به دلایلی اشاره کرد که به واسطه آن جامعه کارگری حضور برجسته تری در انتخابات دوره نهم مجلس خواهد داشت.

وی مهمترین علت را شرایط خاص کشور در برهه کنونی عنوان کرد و گفت: علاوه بر تغییر و تحولات کشورهای اسلامی، امروز مسئله تحریم ها نیز مطرح است که غرب از این طریق قصد ضربه زدن به کشور را دارد و حضور مردم در پای صندوق های رای بخشی از این توطئه ها را خنثی می کند.

اصلاح قوانین حوزه کار به مجلس هشتم نمی رسد

حدادپور ادامه داد: اکنون برخی قوانین اصلاحی در خصوص بیمه بیکاری، قانون کار، تامین اجتماعی و ... در دستور کار مجلس است که به دلیل بررسی لایحه بودجه ممکن است به مجلس هشتم نرسد.

وی با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه در اولویت مجلس است و احتمالا تا پایان سال، اصلاح قوانین حوزه کار صورت نمی گیرد، بر ضرورت انتخابی احسن از سوی جامعه کارگری تاکید کرد.

حدادپور افزود: جامعه کارگری باید نماینده ای را انتخاب کند که با قوانین کار و کارفرما آشنا باشد.