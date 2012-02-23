آمریکا با پایگاههای خود ایران را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی هاآرتض، "ران پل" نامزد جمهوریخواه که در یک مناظره حزبی در آریزونا صحبت می کرد گفت : من بر این باورم آنچه که ما انجام می دهیم بیشتر تشویقی برای ایران به منظور دستیابی به تسلیحات است، زیرا آنها از سوی ما احساس خطر و تهدید می کنند. اگر شما به نقشه ایران نگاه کنید ما 45 پایگاه نظامی در اطراف این کشور به علاوه زیر دریایی های خود را داریم. ایران نمی تواند به کسی حمله کند اگر شما نگران تسلیحات هسته ای هستید باید از تسلیحات اتمی باقی مانده از دوران شوروی نگران باشد که هنوز در اطراف دنیا شناور هستند.

"میت رامنی" از دیگر نامزدهای شرکت کننده رد این مناظره رویکرد باراک اوباما علیه ایران انتقاد کرد و گفت: اوباما باید بگوید که گزینه نظامی نه تنها از دستور کار آمریکا خارجی نشده بلکه در دستان ما قرار دارد.

وی که در یک مناظره حزبی در آریزونا صحبت می کرد، گفت: اوباما که تحریم ها را علیه ایران در چندین نوبت شدت بخشیده از جمله اقدامات اخیر وی علیه بانک مرکزی ، می توانست تحریم های فلج کننده ای را علیه ایران وضع کند اما این کار را نکرد.

وی گفت: تاکنون در تمامی بیانیه هایی که داشته ایم از اسرائیل خواسته تا اقدام نکند، با اقدام نظامی مخالفت کرده اما باید به ایرانی ها بگویید که گزینه نظامی را در دست داریم.

"نیوت گینگریچ" دیگر نامزد انتخاباتی نیز در این مناظره ضمن انتقاد از مواضع دولت اوباما در برابر ایران گفت: رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ایران را" بازیگری عاقل" در عرصه بین المللی نامیده اما من نمی دانم که چرا وی چنین عنوانی را داده است.

"ریک سنتروم" نیز اوباما را متهم کرد که اقدامات کافی برای برخورد با ایران انجام نمی دهد.