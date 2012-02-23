محدودیتی در اجرای مسکن مهر در قزوین نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات پروژه مسکن مهر تاکستان و اردوگاه شهید رجایی ضیاءآباد، اظهارداشت: دو شرط مهم برای واگذاری مسکن مهر وجود متقاضی واجد شرایط با آورده لازم و کافی و تامین زمین است و در این صورت نباید محدودیتی درخصوص اجرای مسکن مهر وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون 65 واحد مسکن مهر در شهرستان تاکستان در حال ساخت است، تصریح کرد: 270 متقاضی برای فازهای بعدی مسکن مهر در این شهرستان وجود دارد که باید شهرداری با هماهنگی مسکن و شهرسازی به تامین زمین اقدام کرده و آن را تحویل دهد.

حبیبی همچنین در خصوص تکمیل زیرساخت های لازم در اردوگاه شهید رجایی ضیاءآباد، یادآور شد: تکمیل و توسعه این اردوگاه ضروری است و پیگیریهای لازم به منظور شناسایی و اعلام مشکلات و نیازهای این مجموعه توسط آموزش و پرورش و بخشدار ضیاءآباد باید انجام گیرد تا به این محل به عنوان بزرگترین اردوگاه فرهنگی و ورزشی برای استفاده دانش آموزان منطقه و استان آماده شود.

معاون عمرانی استاندار قزوین موقعیت این اردوگاه را مناسب دانست و تصریح کرد: این اردوگاه در یکی از مکان های خوش آب و هوای استان قرار گرفته و با توجه به نزدیکی به تهران و همجواری با چند استان می تواند مورد استفاده دانش آموزان دیگر نقاط کشور نیز قرار گیرد.

وی یادآور شد: این اردوگاه یک مجموعه کامل و مناسب است که تکمیل زیر ساخت های آن عزم جدی و همت گروهی را می طلبد تا به شکل مناسب ساخته و در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.