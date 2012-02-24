یزد میزبان مسابقات کاراته کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک شین کاراته در بخش آقایان در رشته کاتا به میزبانی یزد روز جمعه پنجم اسفند ماه برگزار خواهد شد.

در این دوره از مسابقات 100 کاراته کا از 10 استان کشور حضور دارند که در رده های سنی نونهالان تا بزرگسالان با هم به رقابت می پردازند.

این مسابقات از ساعت هشت صبح امروز در محل سالن کاراته یزد برگزار خواهد شد.

شکست تیم فوتبال شهرداری اشکذر یزد مقابل صفاهان اصفهان

تیم شهرداری اشکذر در هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال لیگ دسته سه باشگاه های کشور مقابل تیم صفاهان اصفهان تن به شکست داد.

در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت های لیگ دسته سه فوتبال باشگاه های کشور دو تیم شهرداری اشکذر و صفاهان اصفهان در ورزشگاه 22 بهمن اشکذر به مصاف هم رفتند که در پایان تیم شهرداری از میهمان خود با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

تک گل تیم صفاهان اصفهان در دقیقه 80 توسط میثم رضایی به ثمر رسید. این مسابقه را حسین کمالی، قاسم اکبریان و رسول ترابی قضاوت کردند.



اعزام کاراته کاران بانوی یزدی به مسابقات لیگ کاراته کشور



شش نفر از کاراته کاهای بانوی یزدی عازم مسابقات لیگ برتر کشوری شدند.



مسابقات لیگ کاراته دسته برتر بانوان کشور روز جمعه پنجم اسفندماه در حالی در سالن کبکانیان تهران برگزار می شود که شش نفر از بانوان کاراته کا یزدی به مربیگری فهیمه صحت بخش توانسته اند با درخشش در این دوره از مسابقات باعث برتری تیمهای خود در مقابل دیگر تیمهای لیگ برتری شوند.

عطیه ایمانی، عاطفه السادات رضوی، سیمین اکبریان، سمیرا امیدوار پناه، عظیمه شاکری و عهدیه ابویی بانوان کاراته کار یزدی هستند که در لیگ برتر حضور خواهند داشت.