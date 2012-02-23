قم 29 شهید مهندس را تقدیم انقلاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین نباتی شامگاه چهارشنبه در گردهمایی مهندسان بسیجی استان که در سالن اجتماعات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: در طول هشت سال جنگ تحمیلی هزار و 200 شهید مهندس در راه اعتلای انقلاب اسلامی جان خود را فدا کردند و استان قم نیز 29 شهید مهندس را تقدیم کشور کرده است.



وی با بیان امروز مهندسان بسیجی همانند شهید احمدی روشن در خط اول سازندگی کشور قرار دارند افزود: روز مهندسی روز سپاس از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های مهندسانی است که در خطوط مقدم جبهه‌ها، اندیشه و تفکر مهندسی را به یاری جنگ آوردند و سهم بزرگی در پیروزی ملت بزرگ ایران داشتند.



مسئول سازمان بسیج مهندسین قم عنوان کرد: این روز، روز تجلیل از باهوش‌ترین افراد جامعه و گرامیداشت پیشگامان پیشرفت کشور است که در پرتوی نقلاب دانش و توان فنی آنها جزو بر‌ترین‌ها بود.



سرهنگ نباتی با بیان اینکه تاریخ پر افتخار ایران اسلامی مشهود از دانشمندان بزرگ است، افزود: مهندسان در دوران دفاع مقدس تاکنون در مواقع مختلف آنچه در توان داشتند در راستای سربلندی و سازندگی کشور به خدمت گرفتند و در طول سالهای بعد از انقلاب منشاء خدمات گسترده‌ای بودند.

