اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم سپاه در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از ظهر پنجشنبه در این مراسم که در دارالهدایه حرم رضوی برگزار شد، اظهار داشت: قرآن کریم سازنده حیات طیبه بشراست و عمل به کتاب الهی موجب تربیت انسان می شود.

سردار حسین سلامی اظهارکرد: قرآن کریم کتابی جامع است که حجم بالایی از حکمتهای متعالی را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه برگزاری مسابقات و توجه به قرآن کریم در جامعه بویژه در خانواده بزرگ سپاه پاسدارن مورد توجه قرار گیرد، گفت: برگزاری مسابقات سراسری قرآن ویژه خانواده ها، شاغلین، بازنشستگان به منظور اطاعت از امر مقام معظم رهبری به منظور شکوفایی قرآن کریم است.

سلامی با بیان اینکه انسان هرچه در علم و فن آوری پیشرفت داشته باشد نیاز به قرآن کریم بیش از پیش رخ نمایی می کند، بیان داشت: قرآن کتابی جوشان و متناسب با روز است که برقراری ارتباطات اجتماعی و راه و رسم زندگی را در خود نهفته دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه قرآن مجید سازنده حیات طیبه بشر و گنجینه رحمت الهی است، اظهار داشت: قرآن چشمه عطر افشان از منبع نور الهی است که بر ضمیر انسانهای متقی می نشیند و انسان را با معارف الهی آشنا می سازد.

سلامی با اشاره به اینکه قرائت قرآن کریم موجب اتصال افراد به سرچشمه نور و هدایت می شود، تصریح کرد: انسان هر زمانی که قرآن می خواند از چشمه حکمت الهی سیراب می شود.

وی با اشاره به این مطلب که قرآن کتابی عظیم و معجزه الهی است، افزود: تکرار مداوم قرآن کریم موجب می شود تا انسان به حقایق تازه ای دست یابد.