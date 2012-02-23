به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه چهارشنبه در دیدار جمعی از فعالان دانشجویی و تشکلهای مردم نهاد قم در سخنانی با بیان اینکه جوانان قمی آنگونه که باید و شاید نتوانستند خود را بشناسند، اظهار داشت: قم دارای فرهنگ، تمدن غنی و آینده درخشانی است و در روایت نیز به این موضوع اشاره شده است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: خاک قم مقدس است و در روایاتی از ائمه معصومین نیز آمده که اهل قم از اهل بیت هستند و این امر نشان دهنده اهمیت شهر مقدس قم است.



هویت بخشی به قم



وی با بیان اینکه ما در قم گرفتار عدم خودباوری هستیم، اظهار داشت: در این راستا شناسنامه استان قم در 10 جلد و در راستای شناساندن هویت شهر قم نوشته شده است .



حجت الاسلام بنایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اصولگرایی طیف گسترده ای از سلایق را در خود جای داده است، افزود: در کشور ما به دلیل عدم وجود احزاب فعال، ظرفیت‌های افراد بارو نمی‌شود و ما باید به سمتی برویم که مدیران کشور در احزاب تربیت و وارد عرصه مدیرتی کشور شوند.



عدم رعایت قانون کشور را دچار آسیب می کند



وی در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان مبنی بر دلیل امضای نامه سئوال از رئیس جمهور، اظهار داشت: نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی وظایفی را عهده دار است و در این راستا باید از منافع مردم دفاع و حمایت کند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر کشور به سمتی برود که قانون رعایت نشود با مشکلات اساسی رو به رو خواهیم بود و کشور از این بابت دچار آسیب خواهد شد.



حجت الاسلام بنایی با بیان اینکه امروز برخی از شایعات و فضا سازی در راستای سئوال نمایندگان از مسئولان کشور است، افزود: مواضع بنده از سال 83 تاکنون تغییری نکرده است و بر روی اصولی که به آن اعتقاد دارم ایستاده ام و در این راستا حفاظت از اسلام را به عنوان سرباز امام زمان (عج) وظیفه خود می دانم.



وی با بیان اینکه در سال 76 تشکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در استان قم راه اندازی شد، افزود: در طول این سالها و در برهه های مختلف هیچگاه از مسیر امام و انقلاب و رهبری خارج نشده ایم.



اجرای طرح هزار شهروند هزار مشاور در راستای استفاده از نظرات مردم



وی به طرح هزار شهروند هزار مشاور نیز اشاره کرد و افزود: این طرح برای دریافت نظرات و مشاوره افراد متخلف مردم شهر قم مطرح شد که تاکنون 90 نفر از شهروندان ثبت نام کردند تا از این طریق بتوان مسائل و مشکلات موجود استان را بهتر رصد کرد و در راستای مرتفع شدن آنها گام برداشت.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید از حمایت فعالیتهای تشکل های سیاسی در دانشگاه های استان، اظهار داشت: در این خصوص باید قدم هایی برداشت تا جوانان فعال در این عرصه با بروز استعداد ها و کسب بصیرت و ارتقای فهم سیاسی بتوانند توطئه دشمنان را خنثی و بی اثر کنند.



وی در ادامه با انتقاد از تاخیر ارائه بودجه سال 91 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی افزود: قانون بودجه باید در 15 آذر ماه به مجلس ارسال می شد تا در بهمن ماه بتوان آن را مصوب و برای اجرا در اختیار دولت قرار داد اما متاسفانه این امر با تاخیر 60 روزه از سوی دولت همراه بود.



حجت الاسلام بنایی ادامه داد: تاخیر در ارائه بودجه به مجلس روند سازندگی کشور را به تاخیر می اندازد.



وی در ادامه با اشاره به روند استقرار دانشگاه صنعتی و دانشگاه حضرت معصومه(س) در قم اشاره کرد و افزود: سهمیه سرانه دولتی دانشگاهها در استان قم از سایر استانها همانند سیستان و سمنان کمتر بود که این امر مایه تاسف است زیرا همگان این شهر را به عنوان مهد علم و دانش می شناسند و در این راستا تلاش شد تا دو دانشگاه دیگر به مجموعه دانشگاهی استان افزوده شود.



وی در خصوص کمبود امکانات در این دو دانشگاه نیز ابراز داشت: برای تامین اعتبارات این دو دانشگاه پیگیری های استانی کم است که باید مسئولان مربوطه تلاش های مضاعف تری انجام دهند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در مجلس از ظرفیت قم به خوبی استفاده شده، افزود: نمایندگان استان قم توانستند در طی سالهای اخیر منابع مالی خوبی را برای استان جذب کنند که در این راستا نیز شاهد اجرای پروژه های مختلف در شهر هستیم.