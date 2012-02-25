بسیج به کل جامعه تعلق دارد/تفکر بسیج یک فکر، اندیشه و فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پور شامگاه جمعه در اولین جلسه شورای عالی بسیج حقوقدانان استان سمنان که در دادگستری کل این استان برگزار شد، افزود: اگر تفکر و عمل بسیج در صحنه های انقلاب نبود دشمن حتما تهدیدات نظامی را عملیاتی می کرد و به نحوی که می خواست ریشه انقلاب را قطع می کرد.

وی گفت: بسیج شجره طیبه ای است که توسط امام خمینی(ره) ایجاد شد و مربوط به هیچ گروه خاصی نیست.

سیاوش پور با بیان اینکه تفکر بسیج یک فکر، اندیشه و فرهنگ است افزود: امروز احساس می شود تهدیدات داخلی جدی تر از تهدیدات خارجی است چرا که بعضی از کج فهمی ها، غرورها و خودبینی ها ریشه در تهدیدات داخلی دارند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: باید همدلی صمیمیت و وحدت را در جامعه گسترش داد و هر کس هم در توان و حیطه خودش باید این کار را انجام دهد.

سیاوش پور، وحدت حول محور رهبری و ولایت را عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران در سطح جهان بی نظیر است به طوری که امروز دوام و پویایی ایران زبانزد تمامی کشورها بوده و ایران نقطه امید مظلومین جهان واقع شده است.

فرمانده بسیج حقوقدانان سپاه استان سمنان نیز در این نشست، بسیج را یک نیروی زنده و پویا عنوان کرد و افزود:بسیج با گستردگی جغرافیایی و قابلیتهای کمی و کیفی فراوانی که دارد از ظرفیتهای بالقوه در عرصه های گوناگون جامعه برخوردار است.

حسن صالحی در پایان، وظایف و اختیارات شورای عالی بسیج حقوقدانان را جاری کردن رهنمودهای ولایت، تنظیم راهکار و راهبرد براساس رهنمودهای ولی امر مسلمین، ارتقاءهماهنگی و تعامل با دستگاه ها، شناسایی خلاء های قانونی و اعلام مواضع سیاسی، فرهنگی، علمی و تخصصی این قشر در مسائل انقلاب، عنوان کرد.