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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۹

سیاوش پور:

بسیج به کل جامعه تعلق دارد/تفکر بسیج یک فکر، اندیشه و فرهنگ است

بسیج به کل جامعه تعلق دارد/تفکر بسیج یک فکر، اندیشه و فرهنگ است

سمنان-خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار داشت: بسیج نهادی متعلق به کل جامعه است و تفکری که انقلاب را پیش می برد، تفکر بسیجی است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پور شامگاه جمعه در اولین جلسه شورای عالی بسیج حقوقدانان استان سمنان که در دادگستری کل این استان برگزار شد، افزود: اگر تفکر و عمل بسیج در صحنه های انقلاب نبود دشمن حتما تهدیدات نظامی را عملیاتی می کرد و به نحوی که می خواست ریشه انقلاب را قطع می کرد.

وی گفت: بسیج شجره طیبه ای است که توسط امام خمینی(ره) ایجاد شد و مربوط به هیچ گروه خاصی نیست.

سیاوش پور با بیان اینکه تفکر بسیج یک فکر، اندیشه و فرهنگ است افزود: امروز احساس می شود تهدیدات داخلی جدی تر از تهدیدات خارجی است چرا که بعضی از کج فهمی ها، غرورها و خودبینی ها ریشه در تهدیدات داخلی دارند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: باید همدلی صمیمیت و وحدت را در جامعه گسترش داد و هر کس هم در توان و حیطه خودش باید این کار را انجام  دهد.

سیاوش پور، وحدت حول محور رهبری و ولایت را عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران در سطح جهان بی نظیر است به طوری که امروز دوام و پویایی ایران زبانزد تمامی کشورها بوده و ایران نقطه امید مظلومین جهان واقع شده است.

فرمانده بسیج حقوقدانان سپاه استان سمنان نیز در این نشست، بسیج را یک نیروی زنده و پویا عنوان کرد و افزود:بسیج با گستردگی جغرافیایی و قابلیتهای کمی و کیفی فراوانی که دارد از ظرفیتهای بالقوه در عرصه های گوناگون جامعه برخوردار است.

حسن صالحی در پایان، وظایف و اختیارات شورای عالی بسیج حقوقدانان را جاری کردن رهنمودهای ولایت، تنظیم راهکار و راهبرد براساس رهنمودهای ولی امر مسلمین، ارتقاءهماهنگی و تعامل با دستگاه ها، شناسایی خلاء های قانونی و اعلام مواضع سیاسی، فرهنگی، علمی و تخصصی این قشر در مسائل انقلاب، عنوان کرد.

کد مطلب 1541588

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