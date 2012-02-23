منچسترسیتی به دور بعد صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال من سیتی که در دیدار رفت با نتیجه 2 بر یک در زمین پورتوی پرتغال به برتری رسیده بود، دیشب با حساب 4 بر صفر این تیم را شکست داد و به دور بعد صعود کرد. برای تیم "روبرتو مانچینی" در این دیدار، "سرخیو آگوئرو" در دقیقه یک، "ادین ژکو" در دقیقه 76، "داوید سیلوا" در دقیقه 84 و "داوید پیزارو" در دقیقه 86 گل زدند. "رولاندو" از پورتو در دقیقه 76 این دیدار از زمین اخراج شد.

دیدارهای برگشت از مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های لیگ اروپا امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* توئنته هلند - استوا بخارست رومانی

دیدار رفت: استوا بخارست صفر – توئنته یک

* آیندهوون هلند - ترابوزان ترکیه

- دیدار رفت: ترابوزان اسپور یک – آیندهوون 2

* آتلتیک بیلبائوی اسپانیا - لوکوموتیو مسکوی روسیه

- دیدار رفت: لوکوموتیو 2 – اتلتیک بیلبائو یک

* والنسیای اسپانیا - استوک سیتی انگلستان

- دیدار رفت: استوک سیتی صفر – والنسیا یک

* بروژ بلژیک - هانوفر آلمان

- دیدار رفت: هانوفر 2 – بروژ یک

* پائوک یونان - اودینزه ایتالیا

- دیدار رفت: اودینزه صفر – پائوک صفر

* استانداردلی‌یژ بلژیک - ویسلاکراکوی لهستان

- دیدار رفت: ویسلاکراکو یک – استاندارد لیژ یک

* منچستریونایتد انگلستان - آژاکس هلند

- دیدار رفت: آژاکس صفر - منچستریونایتد 2

* آتلتیکومادرید اسپانیا - لاتزیوی ایتالیا

- دیدار رفت: لاتزیو یک – آتلتیکومادرید 3

* شالکه آلمان - ویکتوریا پلژن جمهوری چک

- دیدار رفت: ویکتوریا پلژن یک – شالکه یک

* المپیاکوس یونان - روبین کازان روسیه

- دیدار رفت: روبین کازان صفر - المپیاکوس یک

* بشیکتاش ترکیه - براگای پرتغال

- دیدار رفت: براگا صفر - بشیکتاش 2

* اندرلشت بلژیک - آلکمار هلند

- دیدار رفت: آلکمار یک – اندرلشت صفر

* اسپورتینگ لیسبون پرتغال - لژیا ورشوی لهستان

- دیدار رفت: لژیا ورشو 2 – اسپورتینگ پرتغال 2

* متالیست خارکیف اوکراین - ردبول سالزبورگ اتریش

- دیدار رفت: ردبول سالزبورگ صفر – متالیست خارکیف 4