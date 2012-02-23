حضور در انتخابات بیانگر بلوغ فکری و سیاسی مردم است/ دوازدهم اسفند روز انجام تکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی پنجشنبه در نشست جلب مشارکت مردمی شهرستان سمنان، در محل استانداری سمنان گفت: تمام تلاشها برای انجام انتخابات بر اساس قانون است.

وی خواستار استفاده از تاثیرگذاران و معتمدین برای روشنگری و تشویق مردم شد و افزود: مشارکت عمومی در ایران تا به امروز بی نظیر بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان با اشاره به 29 انتخابات برگزار شده در 33 سال گذشته در کشور گفت: باورهای دینی مردم ایران اجازه کوچکترین دخالت یا جابجایی رای را در انتخابات نمی دهد.

خلخالی، آگاهی دادن و اطلاع رسانی به مردم را باعث جلوگیری از ایجاد هرگونه شبهه در اذهان عمومی ذکر کرد و افزود: ناکارآمد نشان دادن نظام جمهوری اسلامی از اهداف دشمنان است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان سمنان نیز در این جلسه ضمن اشاره به اینکه هیچ گونه تخلفی تا کنون در استان سمنان گزارش نشده است، گفت: دوازدهم اسفند ماه برای ملت بصیر ایران روز انجام تکلیف دیگری است.

حجت الاسلام حسنعلی عربی ضمن تاکید بر اینکه حفظ نظام و شرکت در انتخابات وظیفه عموم مردم است، اظهار داشت: شرکت در انتخابات قدم محکم دیگری در جهت حفظ دستاوردهای نظام است.

وی حضور در انتخابات را یک وظیفه همگانی ذکر کرد و افزود: سرمایه گذاری سنگینی برای نظام جمهوری اسلامی شده است.

رئیس هیئت نظارت انتخابات استان سمنان، با اشاره نقش انقلاب ایران در بیداری اسلامی منطقه، اضافه کرد: وحدت کلمه و رهبری بی نظیر معمار کبیر انقلاب مهمترین رمز پیروزی انقلاب ایران بود.

در نهمین دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی 37 کاندیدا در استان سمنان برای رسیدن به چهار کرسی به رقابت می پردازند.