شرایط برگزاری انتخابات باشکوه در بوشهر فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن شنبدی صبح پنجشنبه در نشست مشترک فرمانداران در بوشهر اظهار داشت: با هماهنگیهای انجام شده و به منظور کسب آمادگی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه، مانورهای آمادگی انتخابات در شهرستان‌های مختلف برگزار شده است.

وی با اشاره به پشت سر گذاشتن 14 فرایند مهم انتخابات ادامه داد: فضای انتخاباتی در استان بوشهر آرام است و همه شرایط برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در استان فراهم است.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر با اشاره به آغاز تبلیغات نامزدها از صبح امروز، اضافه کرد: 45 نفر برای حضور در انتخابات در استان بوشهر ثبت نام کردند که 20 نفر یا انصراف دادند یا صلاحیت آنها تائید نشده است.

وی ایجاد فرصت عادلانه برای همه نامزدهای انتخابات را یک رویکرد مهم دانست و افزود: مجریان انتخابات مهم‌ترین نقش را برای ایجاد بستر مناسب به منظور حفظ حریم انتخابات و حضور حداکثری مردم در انتخابات دارند.

شنبدی تامین امنیت حوزه‌های انتخابیه به ویژه شعب اخذ رای را به عنوان یک اصل مهم معرفی کرد و گفت: مجریان انتخابات باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی اضافه کرد: انعکاس شماره تلفن برای گزارش تخلفات انتخاباتی، شناسایی نقاط ضعف، جمع آوری بنرهای انتخاباتی غیر مجاز، تقلب، خرید و فروش رای و رد و بدل شدن پول در روز انتخابات از نکات مهم و کلیدی است که مجریان باید به آن توجه داشته باشند

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر خواستار انجام هماهنگیهای لازم با دستگاه‌های اجرایی ، شهرداریها و ادارات برق برای ارائه خدمات عمومی شد و افزود:‌ با رفتاری که به سلامت انتخابات خدشه وارد می‌کند برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: مجریان انتخابات باید در اجرای انتخابات نهایت دقت را داشته و اطلاعیه‌های انتخاباتی که وزارت کشور اعلام می‌شود را با دقت اجرا کنند.