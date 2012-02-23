رعایت نکردن اخلاق انتخاباتی عدم تبعیت از ولایت فقیه است

احمد بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: رعایت اخلاق انتخاباتی علاوه بر تضمین مشروعیت وبقای نظام موجب ایجاد آرامش و ثبات سیاسی در کشور شده و باعث می شود مردم در سایه این آرامش و ثبات شناخت بیشتری از نامزدها به دست آورده و بتوانند شخص اصلح را انتخاب کنند.

وی افزود: عدم رعایت اخلاق انتخاباتی توسط برخی از نامزدها نه تنها موجب عدم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نمی شود بلکه ریزش آراء را به دنبال داشته وموجب می شود نقشه دشمنان در خصوص عدم مشروعیت نظام و براندازی آن تحقق یابد.

کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد : از آن جایی که نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مولفه های دینی شکل گرفته است رعایت ارزش ها ومولفه های دینی و همچنین رعایت قانون از مهم ترین ویژگی هایی است که نامزد ها باید آنها را رعایت کند.

بخشی بیان کرد: شایعه پراکنی وتخریب برخی از نامزدها به حدی گسترده است که شخص توان پاسخگویی به شایعه را نداشته و یا زمان برای دفاع در مقابل شایعه کم است برهمین اساس با شایعه پراکنی علیه برخی از نامزدها نه تنها موجب کاهش حضور افراد با صلاحیت در صحنه انتخابات می شویم بلکه اشخاص مومن ومتعهد ممکن است به خاطر حفظ آبروی خود از ورود به صحنه انتخابات ممانعت کنند که این امر در درازمدت صحنه رقابت انتخاباتی را از وجود اشخاص صالح و نخبگا ن مستعد خالی می کند.

وی افزود: طرفداران نامزدها و نامزدهایی که اخلاق انتخاباتی را رعایت نمی کنند باید آگاه باشند که خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن نریزند و موجبات نا امیدی مردم را فراهم نکنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند ادامه داد: با توجه به فرمایشات راهبردی مقام عظمای ولایت در خطبه های نماز جمعه پیش بینی می شود که در این دوره از انتخابات نسبت به دوره های قبل شاهد حضور هرچه بیشتر مردم در صحنه انتخابات باشیم.

وی گفت: اوضاع واحوال مردم خراسان جنوبی نیز گویای این نکته است که امسال حضور مردم در مقایسه با سال قبل پای صندوق های رای حضور پر شور تر خواهد بود.

بخشی با بیان این که جنبش های شمال آفریقا وسایر کشور های خاورمیانه به ادعای رهبران آنها برگرفته از الگوی انقلاب اسلامی است، گفت: حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای قوت قلبی برای مردمانی است که در کشورهای مختلف جنبش بیداری اسلامی را به ره انداخته اند.

وی افزود: تعهد به نظام، انقلاب و محور نظام یعنی ولایت فقیه ازمهم ترین شاخص های یک نامزد اصلح است.

وی بیان داشت: مردم با توجه به عملکرد سیاسی، آشنایی با قانون اساسی، آگاهی از خلاء های قانونی و ارتقای جایگاه کشور و منطقه خراسان جنوبی در سطح منطقه وجهانی می توانند شخص اصلح را شناسایی کنند.

کارشناس مسائل سیاسی یادآورشد: شخص اصلح کسی است که علاوه برآشنایی با درد مردم از متن جامعه و باتوجه به نظریات و رای مردم برآمده باشد و به جریان های قدرت یا باندهای ثروت متصل نبوده وضمن آشنایی با ساختار سیاسی کشور در سطح منطقه وخارج از کشور نیز برای رفع مشکلات مردم تلاش کند.