افزایش تعداد کاندیداهای تهران در انتخابات/ نامزدهای تهران 555 نفر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانداری تهران صبح روز گذشته اسامی 547 نفر از نامزدهای نهایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر را اعلام کرد.

وزارت کشور نیز شب گذشته فهرست اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس نهم در سراسر کشور را منتشر نمود که در این فهرست تعداد کاندیداهای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر 555 نفر اعلام شد.

مقایسه فهرست انتشار یافته توسط وزارت کشور با فهرست منتشر شده توسط فرمانداری تهران نشان می‌دهد بهروز اکبری، سیدعلی پویان، ناصر حجازی‌فر، امیر رنگین‌کمان، حسین ساری، امیر قدرت‌نما شبستری، نیره قوی، سیدجواد محسنی ارمکی و مهدی محمدی به جمع نامزدهای انتخابات مجلس نهم در تهران اضافه شده و حمیدرضا قنبری فروشانی از جمع نامزدهای تهران خارج شده است.

صفرعلی براتلو - رئیس ستاد انتخابات استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اضافه شدن به تعداد کاندیداهای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در انتخابات مجلس نهم گفت: تعدادی حوزه انتخابیه خود را تغییر داده و از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر حضور خود در رقابت‌های انتخابات مجلس نهم را ادامه می‌دهند.