شبکه تبرستان در مستندسازی اردوهای راهیان نور دانش آموزی فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد الماس پور صبح پنجشنبه در جلسه ستاد استانی راهیان نور مازندران در استانداری افزود: سال گذشته بالغ بر 41 هزار مازنی به اردوهای راهیان نور جنوب کشور اعزام شدند.

وی اظهار داشت: امسال این میزان در صورت حمایت مادی و معنوی مسئولان استانی، قابل افزایش خواهد بود.

معاون هماهنگ کننده سپاه کربلای مازندران با اشاره به اینکه سهمیه اعزام دانشجویی امسال مازندران به راهیان نور، دو هزار نفر بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر چهار هزار دانشجو، مشتاق حضور در این سفر معنوی هستند.

الماس پور با بیان اینکه از نیمه اول مهرماه تاکنون بالغ بر 14 هزار دانش آموز به اردوهای راهیان نور اعزام شدند، گفت: توجه مدیران کاروان به رانندگان، سبب بروز کمترین حادثه در حین اردوها می شود.

وی با اعلام اینکه 26 نقطه در خرمشهر و آبادان برای اسکان و پذیرایی زائران راهیان نور مازندران درنظر گرفته شده است، افزود: امسال بالغ بر هزار نفر در روز عرفه در منطقه چیلاق دعای روحبخش عرفه را برگزار کردند.

الماس پور با اشاره به کم توجهی به این منطقه عملیاتی اظهار داشت: درخواست ایجاد یک یادمان موقت در این منطقه مقدس به ستاد فرماندهی کل قوا ارائه شده است.

وی، اعتبار مورد نیاز برای تهیه بسته های فرهنگی اردوهای راهیان نور امسال را بالغ بر 70 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: روای و روحانی در کاروانها به اندازه کافی نداریم.

وی با اشاره به فعال شدن ستاد راهیان نور از دو ماه به بیش از 10 ماه در سال به واسطه اعزام دانش آموزان و دانشجویان در طول سال، گفت: رسانه استانی در مستندسازی اعزام این طبقه اثرگذار جامعه کمتر توجه داشته که باید تقویت شود.