گروه تایید مرگ مغزی دانشکده پزشکی نیشابور از وزیر بهداشت حکم گرفت

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دکتر وحید دستجردی احکام این پزشکان را برای عضویت در گروه مذکور به منظور احراز مرگ مغزی و آماده‌سازی پیوند اعضا ابلاغ کرد.

وی افزود: محمداسماعیل گوهرجو، هومان عبادی، محمد انوری و پیمان واحدی چهار متخصص بیماریهای مغز و اعصاب این گروه پزشکی هستند.

فرهمند تصریح کرد: شهرام بیات و مسعود محبی‌نوبندگانی به‌ عنوان متخصص داخلی و رضا غرویان و مصطفی خالقی‌پور به‌عنوان متخصص بیهوشی این گروه را همراهی می‌کنند.

وی یادآور شد: زمانی که بیماری دچار مرگ مغزی بشود و تیم پزشکی تأیید مرگ مغزی کند در واحد ICU بیمارستانهای این شهرستان یک تیم پزشکی باید امکان پیوند اعضای فردی را که دچار مرگ مغزی شده است، تایید کنند.

فرهمند اضافه کرد: پس از تایید مرگ مغزی با رضایت اولیای بیمار، وی به مرکز پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعزام می‌شود و تیم پزشکی مستقر در مرکز فوق پس از بررسیهای لازم پزشکی و تایید مرگ مغزی، نسبت به پیوند اعضای پیوندی وی، به فرد یا افراد نیازمند اقدام می‌کنند.