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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

کاظمی:

9 هکتار فضای سبز در محله های قزوین ایجاد شده است

9 هکتار فضای سبز در محله های قزوین ایجاد شده است

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: 9 هکتار فضای سبز در محله های کوثر و مینودر قزوین ایجاد شده است.

سید مهدی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون و در راستای توسعه سطح کمی فضاهای سبز، در ریفوژ و حاشیه های خاکی معابر محله کوثر و مینودر 9 هکتار فضای سبز ایجاد شده است.
 
وی یادآورشد: سازمان پارکها و فضای سبز علاوه بر ایجاد و گسترش بوستانهای شهری و افزایش سرانه فضاهای سبز، با بهره گیری از گونه های متنوع گیاهی نسبت به احداث این فضاها در معابر با هدف ایجاد چشم انداز و منظر مناسب شهری اقدام کرده است.
 
کاظمی تصریح کرد: در این راستا در سال جاری در ریفوژ و حاشیه معابر بلوارهای سیدالشهداء، امام علی، 22 بهمن، انصارالحسین، رزمندگان و میادین تعاون و حافظ و همچنین پارک حاشیه ای بلوار صیاد شیرازی در مجموع  به مساحت 9 هکتار فضای سبز ایجاد شده است.
 
وی بیان کرد: تحقیقات نشان داده که حجم ذرات آلاینده و گرد و غبار هوا در نقاط بدون درخت چندین برابر نقاط دارای درخت است و درختان و درختچه ها در کاهش آلودگی صوتی بسته به نوع گونه های گیاهی تاثیراتی با سطح متفاوت اما هم جهت و کاهنده دارند.  
کد مطلب 1541605

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